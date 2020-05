DOBAR DAN, BATUT, ZANIMA ME SMEM LI KOD KOMŠINICE NA KAFU? Evo šta su sve građani pitali preko kol-centra, a telefoni i dalje zvone

"Da li smem da idem kod komšinice na kafu", "koliko često treba da brišem kvake", neka su od pitanja koja su građani pitali lekare putem kol-centra Instituta "Batut". Bilo je i onih daleko ozbiljnijih,na koja bez stručne pomoći građani ne bi sami mogli da nađu odgovore.

Do 12. marta lekari "Batuta" bili su na svojim redovnim telefonskim linijama, a nakon toga su uvedena dežurstva, 24 sata dnevno. Po četvoro i više lekara radilo je u svakoj smeni, a tokom tri nedelje oni su imali i pomoć apsolvenata Medicinskog fakulteta kojima je do diplome ostalo tek nekoliko ispita. Kada je u prvom talasu dnevno bilo i do 150 poziva,"Batut" je, kako bi se odgovorilo svima koji imaju nedoumice, otvorio 10 novih telefonskih linija. Svaki lekar dnevno je primao između 50 i 60 poziva, a telefoni zvone i dalje.

Dr Jelena Gudelj-Rakić ispričala je za "Blic" ko je sve zvao kol centar, šta su građani najčešće pitali i kako su se pitanja menjala zavisno od faze epidemije.

- U početku građane je najviše zanimalo kako se bolest prenosi, kako mogu da se zaraze, odnosno kako najefikasnije da se zaštite. Javljalo se mnogo ljudi koji su bili u kontaktu s osobama koje su doputovale iz zemalja gde je virus bio aktivan, pa su se raspitivali za simptome i kome da se jave ako se pojave - kaže dr Gudelj Rakić.

Kada je broj inficiranih skočio i kada je došlo do lokalne transmisije, pitanja su se, očekivano, menjala.

- Kome da se jave u slučaju da imaju simptome, da li treba da pozovu telefonom ili da idu direktno u dom zdravlja, gde i kako mogu da se testiraju, da li nakon samoizolacije ako nisu dobili simptome bolesti treba da se testiraju, kako da se ponašaju prema drugim članovima domaćinstva. Bilo je i pitanja u vezi sa službenim putovanjima za profesionalne vozače - navodi ona.

Sa ozbiljnim problemom suočavali su se i građani kojima su stanodavci otkazivali stanove, a koji su morali da budu u samoizolaciji. Njihova pitanja ticala su se promene adrese i kako to da urade. Interesovali su se pojedinci i šta da rade budući da su se zatekli u samoizolaciji u mestu koje nije njihovo prebivalište.

Dezinfekcija stanova, odeće, namirnica...

U drugoj fazi epidemije ljudi su bili zabrinuti zbog porasta broja obolelih, pa su činili sve da spreče zarazu.

- Da li treba da dezinfikujem stan, da li garderobu nakon vraćanja iz nabavke treba da perem, neka su od pitanja. Mnogo građana je pitalo i da li treba da pere i dezinfikuje ambalažu po povratku iz prodavnice - priča dr Gudelj Rakić.

Kako je vreme prolazilo javljali su se ljudi s praktičnim problemima. Naša sagovornica kaže da je bilo dosta pitanja onih koji nisu imali pisanu potvrdu o obaveznoj samoizolaciji ili nisu znali gde i kako da je nakon samoizolacije dobiju.

- Kako zbog velikog broja ljudi na graničnim prelazima nisu svi dobili pisano rešenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor, odnosno obavezi samoizolacije već samo usmeno, koje je jednako obavezujuće kao i pisano, građani su se javljali s pitanjem gde mogu da dobiju potvrdu kako bi mogli da regulišu odsustvo s posla – navodi dr Gudelj Rakić.

Lekari su se trudili da ponude odgovore i rešenja iz svog domena odmah, a tamo gde nisu mogli, pozivaoce su upućivali na odgovarajuće službe. Lekari „Batuta“ bili su u kontaktu sa kolegama iz regionalnih Instituta/Zavoda za javno zdravlje koji su takođe imali otvorene telefonske linije za građane.

Dr Gudelj Rakić kaže da su na nju ostavljali utisak starije osobe koje žive same i teško bolesni građani.

- Bilo je dosta poziva onkoloških pacijenata kojima je radi nastavka terapije bilo potrebno da urade test na Covid-19. Iako se testiranje ovih pacijenata obavlja u nadležnim domovima zdravlja, kako bi smanjili gužve organizovano je testiranje u našem Institutu za ove pacijente. Bilo je i starijih, teško pokretnih osoba koje žive same, za koje smo organizovali da naše ekipe odlaze na teren – ističe ona.

Bilo je i onih koji su kol centar zvali misleći da je reč o hitnoj službi.

- Javio se gospodin u panici, žalio se na bol u grudima i molio je da brzo dođemo jer se jako loše oseća. Onda smo mi zvali hitnu pomoć i trudili se da i u takvim situacijama budemo od koristi – navodi dr Gudelj Rakić.

Dirljivi su bili, kaže, pozivi kada deca brinu za stare roditelje ili roditelji za decu i unuke u trenucima kada međusobno nisu smeli da se viđaju.

"Kinuo je blizu mene"

- Imali smo pozive ljudi koji su navodili da je neko kinuo u njihovoj blizini i da brinu da li su mogli da se zaraze. Neki su pitali da li smeju da uključe klimu u stanu ili kolima, koliko često da brišu kvake, da li i gde da nose rukavice. Koliko god da neka pitanja na prvi pogled zvuče jednostavno, možda čak banalno, često je to bila i potreba da sa nekim porazgovaraju i dobiju potvrdu za odgovore koje znaju - kaže sagovornica.

Zovu i danas

Iako je vanredno stanje ukinuto, a život se vraća u normalu, telefoni u kol centru „Batuta“ ne prestaju da zvone.

- Sada se svi uglavnom interesuju za ublažavanje mera, kako da se nadalje ponašaju, a javlja se i dosta roditelja sa pitanjima oko novih pravila za odlazak dece u vrtiće. Većina odgovora može se naći na sajtu "Batuta" – zaključuje dr Jelena Gudelj Rakić.