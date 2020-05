Dan nakon vanrednog stanja Novi Sad je izgledao OVAKO: Društvenim mrežama kruži fotografija koja izaziva GNEV svakog ko je pogleda (FOTO)

Korisnici interneta poručuju: "vratite policijski čas!".

"Priroda se obnavlja", jedna je od rečenica koja se vrtela društvenim mrežama, u početku ozbiljno, uz vesti o čistijem vazduhu i čistijim rekama otkada su ljudi zatvoreni u kuće, da bi se sve okrenulo na šalu. Međutim, činjenica je da su se glavni zagađivači vratili i da im je bio dovoljan samo jedan dan da obnove prirodu na svoj način.

Tviterom kruži prizor iz Novog Sada koji je nastao, kako kažu tvorci, svega dan nakon vanrednog stanja.

Prolećne temperature u kombinaciji sa konačnom dozvolom da izlazimo kad poželimo izveli su mnoge ljude - u prirodu. Recimo, pored keja. A kada su se ljudi povukli, ostala je priroda.

Kej Novi Sad, dan posle ukidanja vanrednog stanja. Stoka bili i ostali. pic.twitter.com/SRCQcz0mwA — glavna i odgovorna (@bozijazena) 08. мај 2020.

Uz komentar "Vratite policijski čas", Tviteraši kače slične prizore iz Novog Sada.

- A kante su tu, ispred njih!

- Toliko o tome da nas je sve ovo nečemu naučilo.. isti smo, ostaćemo isti, ko kulturan ko nekulturan.. - komentarišu Tviteraši.

Nažalost, to je slika koja se moze videti često u letnjem periodu rano ujutru. Tada Čistoca to čisti. Uvek imate neogovorne i prema sebi pa onda i prema drugima a onda i svom gradu. Ali to je ipak manjina dok ogroman broj Novosađana voli svoj grad i ponaša se odgovorno. Uostalom, to su pokazali i tokom ove epidemije što me kao gradonačelnika čini ponosnim. Ali nažalost, uvek imate pojedince koji kvare kompletnu sliku. Nadam se da će i korona viris biti velika lekcije za sve nas kao ljude da se prema prirodi u budućnosti ponašamo mnogo odgovornije - poručio je gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević.