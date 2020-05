ZA KRŠENJE OVIH MERA KAZNE SU DO 150.000 DINARA! Dr Kon otkrio za kakvo ponašanje sledi ŽESTOKI UDAR PO NOVČANIKU

Epidemiolog je objasnio ko će biti kažnjen sa 50.000 do 150.000 dinara, koliko će iznositi maksimalna kazna za one koji krše mere propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Preterano opuštanje usled popuštanja mera ne bi bilo dobro, budući da je korona virus i dalje prisutan te se ne može izbeći i mogućnost ponovnih žarišta, ali se ipak moramo vratiti u normalne tokove života, izjavio je danas epidemiolog dr Predrag Kon.

Kon je rekao da analize testova pokazuju da je virus i dalje u cirkulaciji i da je važno da se i dalje poštuju sve preporuke.

Posebna pažnja, kazao je on, trebalo bi i dalje da bude usmerena ka najstarijima i preporuke bi, što se njihove zaštite tiče, i dalje trebalo da budu obavezujuće.

"Opuštanje je s jedne dobro strane, ali preterano nije dobro jer svi moramo da razmišljamo o najosteljvijima i u gerontološki centri bi i dalje trebalo da primenjuju najstrože mere i da spreče ulazak virusa kako ne bismo sve upropastili pred sam kraj", rekao je Kon.

On je dodao da kako virus bude manje cirkulisao tako će i rizik zaraze biti sve manji.

Važno je, kaže, da se obezbedi sprovođenje svih mera u narocito u gradskom prevozu i vrtcićima.Podseća da striktnih zabrana sada nema i da se prešlo na ličnu odgovornost.

On je rekao da testiranje velikog broja ljudi nije bez razloga, jer to pokazuje aktivnost virusa.

"Kada danima budemo pokazivali da je pojava virusa nula, to će biti jasan pokazatelj da je rizik manji", napomenuo je on.

Dr Kon je ponovio da deca kad su manja mogu bez simptoma prenositi virus i da se zato preporučuje da se još izbegava sa time da ih čuvaju babe i dede.

"Niko više nikome ništa ne može da zabrani, ovo su sve preporuke. Mora se podneti lični rizik...Kontakt je taj koji je rizičan, ne samo viđanje. Ovo su preporuke, ne možemo ništa više zabranjivati, jer ako neko nema drugo rešenje što se čuvanja dece tiče, i pored rizika radiće što mora", kazao je on.

Kon se nada da je mala verovatnoća da ćemo u junu imati virus u cirkulaciji, ali da pojedinačna zaražavanja nisu nemoguća do sredine leta.

Napomenuo je da zaražavanje mora da se izbegne, ali da je "tiho zaražavanje korisno".

Kon navodi da je uspeh to što je spašeno hiljade života i da je sprečavanje visoke prokuženosti bila cena čuvanja života.

Ističe da je primetno da se mere i preporuke uglavnom poštuju, osim u centru grada gde je primetno da se na nekim mestima okupljaju veća društva.

"Kazna za pojedinca bi mogla da bude izrečena ako namerno izazove zaražavanje, ako namerno neće da poštuje propise. Ako neko namerno pokušava da sedne u kafiću na mesto koje je zabranjeno... Takođe, kažnjavanje bi bilo kad bi neko izbegavao da se testira, da sprovodi izolaciju ako je pozitivan", objasnio je dr Kon.