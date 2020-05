Srbin koji je preveslao Atlantski okean: Dva sata odmora, dva sata veslanja, obale ni na vidiku i tako 50 dana prepuštenosti milosti okeana!

Peđa Tripković, možda je Srbin koji je uspeo da prevesla Atlantski okean. Međunarodna petorka isplovila je u okeanskom veslačkom čamcu iz gradića Portimao u Portugalu 7. marta, a samo nekoliko dana kasnije u svetu je proglašena pandemija korona virusa.

Peđa je nakon nekoliko dana prestao da se interesuje za vesti iz sveta i vremensku prognozu, a za Tanjug kaže: "Šta mogu da uradim na sred okeana, da izađem iz čamca?".

Svega sat i po vremena za spavanje u maloj kabini od metar i dvadeset santimetara, u kojoj može samo da se sedi i tako svaki dan putovanja.

"Ušli smo u stanje da se brinemo samo kako ćemo u ta naredna dva sata da veslamo i damo sve od sebe, potom idete u kabinu. Tu se presvlačite totalno, skidate so sa sebe alkoholom, jer da ostane na vašoj koži ona odvaja nokte od mesa. Nešto pojedete, odspavate, budite se, oblačite, pakujete vreću i spremate kabinu za onog drugog. Napolju može da bude oluja, ali i sunčan predivan dan", govori Tripković.

Osim njega, u ekipi su dvojica Iraca, Šejn Rajan i Dara, Livar Najsted sa danskih Farskih ostrva i njihov kapetan Ralf Tujn iz Holandije. Njihovo putovanje vodiće ih od Portugala do Francuske Gvajane, na severoistočnoj obali Južne Amerike. Petorica odvažnih veslačkih zaljubljenika plovili su u čamcu od osam metara dužine i širine metar i šezdeset.

"Tim vrlo raznolik u godinama i spremnosti, imao je samo jedan cilj, da prevesla Atlantski okean", istakao je Tripković.

Još 2011. godine sasvim slučajno je naleteo na Škote koji su veslali Dunavom, a koji su hteli da prodaju čamac. Peđa je tada kupio čamac i u narednim godinama preveslao Egejsko, Jadransko i Jonsko more, naravno da se uvek pitao kako bi to bilo veslati okeanom, što je na kraju uspeo. Kako kaže, ništa teže nije uspeo u životu.

On dodaje da je okean preveslalo svega 1.100 ljudi, a da je to osam puta manje od broja ljudi koji su se popeli na Mont Everest. Strahu nema mesta u avanturama, ističe Peđa i kaže da iako je blizu šezdesetih godina, često se susreće sa time da se o njegovim godinama govori kao o kraju avantura.

"Ne slažem se sa tim i mislim da ako je čovek mentalno i fižički spreman, on može sve da odloži. Nedavno je čovek od 74 godine sam preveslao Atlantski okean. Godine nisu limit, već naše želje i kako mi sebe doživljavamo. Na avanturama nema godina i avanturista van vremena", istakao je Peđa i dodao da je do sada bio na brojinim avanturama, vozio je bicikl od Floride do Sijetla 9.000 kilometara, oko tri i po meseca. Svoje velike avanture posvetio je deci sa Institututa za onkologiju i radiologiju Srbije, SMS na 7175.

Po zanimanju konsultatnt koji se bavi pitanjem strategije, razvoja i komercijalnih aktivnosti. Jedan je i od osnivača udruženja "Nomad kultura" koje propagira putovanje u sopstvenoj organizaciji, pešice, kajakom ili na biciklu. Propagira i mini avanture i kaže da je nekada dovoljno voziti bicikl samo do Avale.

"Nije avantura samo dovesti sebe u neku krajnost, nego izaći iz zone komfora", zaključuje ovaj hrabri Srbin.