UŽIVO NA TV PINK EMISIJA HIT TVIT! Mitrović: U celoj buci i šizofreniji neki su ipak razumeli da izlaskom na izbore postaju politički faktor!

O svemu što je obeležilo nedelju za nama, večeras će u “Hit Tvitu” svoj komentar dati specijalista epidemiologije, zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije “Milan Jovanović Batut” i član Kriznog štaba dr Darija Kisić-Tepavčević, vlasnik “Pink International Company” i glavni i odgovorni urednik TV Pink Željko Mitrović, najpopularnija pevačica na ovim prostorima Svetlana Ceca Ražnatović i lider Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović.

Kisić - Tepavčević je kaže da je sada mnogo bezbednije da izlazimo napolje.

Kisić o političkim ambicijama: Niko me nije pitao da budem ministar

"Kada se krećemo u otvorenom prostoru nije potrebna maska, posebno ako idemo sa članovima porodice u šetnju", kaže Kisić i dodaje da je sve na ličnoj odgovornosti, te da kafići, koliko god da su nam nedostajali nisu neophodno.

Kisić je navela da se lično nije osvrtala ni pohvale, ali ni na komentare koji su se odnosile na njen izgleda.

Ona je kazala da mediji pokušavaju razne stvari da izvuku, a kako kaže najsmešniji joj je bio intervju koji nikada nije ni dala.

Na pitanje da li bi je iznenadila ponuda da bude ministar zdravlja, Kisić je rekla da nije o tome razmišljala, niti da je neko pitao.

Ceca i Jovanović u klinču, burna polemika o "Sablji"

Svetlana Ražnatović je navela da su je prethodne vlasti istrenirale kao da su znale da će doći korona, prisetivši se akcije "Sablja" i toga da je nosila nanogicu osam meseci.

Govoreći o odnosu sa Čedomirem Jovanovićem ona je rekla da se nisu znali do ove nedelje i da su sepoznaval iz javnog života.

"Razlika je u tome što ste vi mene hapsili, a ja vas nisam", rekla je Ražnatovićeva.

Jovanović je rekao da on nije taj koji želi da joj sudi, niti joj je sudio.

"Vi dobro znate za šta se uhapšeni, ja sam poslednji čovek koji je to želeo. Ne da vas vidim u zatvoru, nego da nosim Zoranov sanduk", rekao je Jovanović.

Na njeno pitanje zašto je bila uhapšena, on je rekao da je ona uhapšena jer je znala da se priprema ubistvo predsednika vlade i otmicu Željka Mitrovića, koji joj je oprostio, jer na to ima pravo.

Jovanović je rekao da nema lični odmos prema gospođi Ražnatović, i istakao je da je ona profesionalac koji peva ono što deca vole.

Ražnatović je rekla da joj znači da posle 17 godina može da kaže neke stvari I da se postave na svoje mesto.

“Poenta je da je služba koja je znala I da nisu smele da se iznose informacije. Ko su jataci, svi su znali. Pitam se zašto vas nisu uhapsili nego mene? Sve ste kriminalnce ispuštali iz zatvora a mene ste ostavili, da li je to fer”, rekla je Ražnatović.

Jovanović je rekao da nema pravo da bude ličan i dodao da je sasvim drugo pitanje kako se oseća i kako se ponaša, dodavši da pred kamerama ne plače iako mu srce nije od kamena.

Ceca i Jovanović prvi put zajedno u emisiji posle 17 godina

Direktor televizije Pink Željko Mitrović istakao je da je on odgovoran za to što su se Ceca i Čeda našli posle 17 godina u jednoj emisiji.

"Odgovoran sam i za ovu lepotu koju pružaju ovakve emisije i smatram da je to sasvim ok. Ovo je život i super je da se ljudi ispričaju", rekao je Mitrović.

On je istakao da je nekoliko humanitarnih akcija sproveo, ali da mu je najdraža u Zvečanskoj gde je odneta najveća donacija u istoriji Zvečanske.

"Mnogi privrednici su želeli da učestvuju i to mi je jako značajno. Mnogi me kritikuju zašto to ekranizujem, i eto zato da bi i drugi videli i pokrenuli se, kako bi i oni koji mogu dobili pobudu i učestvovali u takvim akcijama", rekao je Mitrović i dodao da se u tome neće stati.

Te akcije će, dodaje, biti profilisane prema onima kojima je to najpotrebnije.

Mitrović je podsetio da je hteo na duhovit i šarmantan način da pozove sve koji žele da učestvuju na izborima da se takmiče, jer, dodaje, ne učestvovanje na izborima više nije popularno.

Predlog broj 1 – Dr protiv Dr

Doktorka Kisić je rekla da je profesor Branislav Nestorović vrstan slučaj u svojoj oblasti ali ističe da nije epidemiolog i dodaje da joj je više puta zadavao glavobolju svojim izjavama.

"Nikada struka nije stajala iza izjave da se radi o najsmešnijem virusu. Ja sam i pre toga i posle toga pričala epidemiološkim rečnikom, ali to se nije toliko čulo u javnosti kao ono što on govori. On bi bio odličan ministar za optimizam", rekla je dr Kisić.

Ona je rekla da je njegova izjava da izađemo i da se zarazimo ne može da se prihvati.

"Virus jeste slabiji i jeste manja verovatnoća da se teže zarazimo, ali je svesno dovođenje u rizik nedopustivo kada bolest može da se prevenira", rekla je Kisić.

Ističe da takav koncept i način ne možemo prihvatiti kao mišljenje struke, ali ističe da je profesor beskrajno šarmantan i da bi mnogi zapravo voleli da je baš takvo stanje, ali i ističe da to zapravo nije stručno mišljenje.

"Ni jedan epidemiolog nikada nije imao drugačije mišljenje. Čak se i on uvek slagao sa odlukama Kriznog štaba", rekla je Kisić, dodavši da ne možemo sebe svesno da dovedemo u rizik posebno kada znamo da može doći do smrtnog ishoda.

Jovanović je, komentarišući vakcinaciju, rekao da nema ništa protvi toga da ljudi iznesu svoje mišljenje i dodao je da je doktorka Kisić rekla ono što je suština i nešto što se obično ostavlja na margini.

"Profesor Nestorović iznosi svoj stav, ali odluke ne donosi on. Njih donosi krizni štab za zdravstvo i za nas su to relevantne odluke. Ovo je presedan u našem životu", rekao je Jovanović.

Kako kaže, sada se radi o pojavi koja je posledica činjenice da smo nedovršeno društvo.

"Stalno govorimo da želimo red u zemlji a sami nismo na to spremni. Bez obzira da li govorimo o Sablji ili o ovome danas. Mislim da će ljudi koji su ovo radili danas, moći i za 20 godina da izađu i da kažu šta su radili za svoju zemlju. Problem je kada oni koji imaju odgovornost za ovu zemlju, iz lične gluposti počnu sa stepenica Parlamenta da prete lekarima i da osporavaju njihove mere", rekao je Jovanović.

Jovanović je istakao da svako ima pravo na mišljenje, ali nije svako relevantno.

Ražnatović je rekla da je oduvek podržavala ono što kažu stručna lica, kao i da nije medicinski radnik, već se drži onoga što oni izgovore.

"Cela moja porodica se pridržavala svih saveta naših stručnih lica. Brinuli smo i o našoj trudinici i smatram da treba da se slušaju saveti lekara", rekla je Ražnatović.

Mitrović je rekao da je pluralizam dragocen i da je dobro da postoje različita mišljenja po svakom pitanju.

"U različitim idejama se pronalaze najbolja rešenja. Ovde se radi o našim herojima. Držati naciju u disciplini je velika stvar koja je na kraju krajeva učinila i dovečla do dobrih rezultata", rekao je Mitrović.

Kako kaže, Srbija je imala sve uslove da ovde eksplodira epidemija, kao da je, dodaje virus pravljen za nju.

On je istakao da je oko 80 hiljada mrtvih u SAD, zatim slede Francuska, Španijia, Italija.... Dodaje da smo 15 puta sa boljim rezultatom od svih tih zemalja.

"Sada mi raspravljamo o svemu tome, ali ne želim da opet dobijam neke nadimke. Ako sam povredio nekog lekara sa svojom energijom, izvinjavam se ovom prilikom svima, ali to je normalna komunikacija između epidemiologa i kliničara", rekao je Mitrović.

Kako kaže, ističe da nije skroz bez smisla da se dobije kolektivni imunitet i dodao da je Nestorović sa svoje kliničke pozicije rekao nešto što nije skroz bez smisla.

Kisić je rekla da struka govori sve samo što je zasnovano na medicini i da moramo da govorimo o određenim stepenima rizika.

Jovanović je istakao da su lekari radili svoj posao, ni manje ni više od toga, i to, dodaje, posao od koga je zavisila čitava zemlja.

"Takođe, oni to nisu mogli sami da rade, preko lekara je u jednom trenutku puklo zbog toga što je politička frustracija bila jača od osećaja odgovornosti nekog elementarnog fer pleja i poštenja. Zatim su počeli da prebrojavaju procente koje će dobiti Vučić ako se izađe sa manje leševa nego što je neko predvideo", rekao je Jovanović.

Kako kaže, nikada nije otišao kod lekara tako što sam ga pitao iz koje je stranke.

"Razumite tu jednu prokletu isitnu, dok ne mbudemo razvili to u sebi, poštovanje prema ljudima koji rade svoj posao, nećemo biti ni d od države. Političari koji to ne shvataju zaslužuju prezir", rekao je Jovanović.

Predlog broj 2 – Boško u jurišu

Komentarišući drugi predlog, Jovanović je rekao da je ponašanje Boška Obradovića čist fašizam ali ističe da su mu dometi ograničeni.

Mitrović je istakao da u Srbiji imamo taj poriv i potrebu da učitavamo više smisla u svaku moguću stvar.

"Ovde se radi o čistoj fašisoidnoj brutalnoj akciji nasilja, koja je prerasla u cirkus i koja je nekada palila, ali danas to nema pristalice ni u jednoj ciljnoj grupi, čak i članovi partije dotičnog Obradovića", rekao je Mitrović.

Kako kaže, to je jedno najobičnije nasilje koje mora biti sankcionisano.

"Takvo nasilje budi drugo nasilje i to onda ide u nedogled, ali mnogo je važnije kolika je dubina tog licemerja. Njima nije bilo teško da bi prikrili to nasilje, da prave novi cirkus i da opet naprave novi cirkus kako bi pokrili prvi, izmišljajući nekakv nož. Svi smo na snimcima videli da nije nosio nož. Divim se VUčiću i njegovom strpljenju", rekao je Mitrović.

Dr Kisić je rekla da se tamo dogodio klasičan oblik nasilja, i uopšte nije bitno, dodaje, ko je na kojoj strani. To je, kaže, nasilje koje mora da se sankcioniše.

"Gospodin Obradović ne nosi masku, niti je bilo ko od njegovih ljudi nosio. On se unosio u lice i vikao i to je najlakši način da se prenosi virus", rekla je dr Kisić.

Kisić je rekla da su svakog građanina naše zemlje ovakvo ponašanje mora da unese nemir.

"Zadruga je operska predstava za ovaj rijaliti ispred Skupštine", rekao je Mitrović.

Ražnatović je istakla da se ispred Skupštine dešava obično nasilje, nikakva borba, dodaje da se nasilja hvata samo onaj ko nema nikakvu ideju niti plan rada.

"Učimo decu stop nasilju, a ljudi koje narod bira da vode ovu državu se tuku ispred Skupštine, i zna se ko treba da reaguje u tom slučaju", rekla je Ražnatović.

Predlog broj 3 – PSG izlazi na izbore

Jovanović je komentarišući ideju i predlog Borisa Tadića, rekao da je to vrhunska neozbiljnost od čoveka koji nema pravo na to.

"Doveli smo zemlju do toga da ja ne znam šta da radim u predizbornoj kampanji. Šta je tema? Da se pripremimo za drugi talas, da vidimo šta je potrebno da to funkcioniše. Da vidimo kako ćemo da platimo rate za stanove, za kola", rekao je Jovanović.

Jovanović je rekao da oni sada idu na izbore ne zato što im je do izbora.

Mitrović je rekao da misli da su stvari mnogo jednostavnije nego što izgledaju. Dodao je da je izgubio jednu opkladu pre četiri meseca jer je bio siguran da će bojkot opstati.

"Međutim, svi će izaći na izbore u ovom ili ovom obliku i to je razgolitilo mnoge stvari. Nekako su u ovoj celoj buci i šizofreniji ipak razumeli da ipak izlaskom na izbore postaju politički faktor što će se defakto desiti. Ti brojevi su značajno iznad 3 posto u ovom trenutku", rekao je Mitrović.

Kako kaže, oni su zapravo razgolitili sve ono što potvrđuju i Tadić i Mićunović, a rekli su, podseća da je jedina tekovina SZS što će razbucati demoktratsku stranku.

Ističe da je ova situacija, sviđala se nekome ili ne, čini ih političkim faktorom, dodaje da sada postupaju u situaciji da su shvatili da ispod SZS nema nikakvih slojeva već prazna kofa, kako kaže, shvatili su da je izlazak na izbore budućnost i činjenje nekog političkog faktora.

Ražnatović je rekla da je rečnik Sergeja Trifunovića neprihvatljiv i dodaje da nije muški udarati na žene.

"To je način obraćanja ljudi koji nisu pred čistom svešću, narkomanima, pijanim ljudima, bolesnim. Nevaspitanim ljudima svakako", rekla je Ražnatović.

Dr Kisić je rekla da nije političar, ali je dodala da kao građanin ove zemlje smatra da ako neko ne želi da izađe na izbore ne zna šta želi.

Mitrović je istkao da je problem što ovde neki osećaju da je politička penzija mnogo gora od obične penzije.

"To što neko misli da će na ulici promeniti nešto, to se u Srbiji neće desiti", rekao je Mitrović.

Kako kaže, oni se sami boje sopstvenih tviteraša, i dodaje da je Sergej jedini koji je razumeo da se tviteraši ne računaju.

Predlog broj 4 - Bukom na Đilasa

Jovanović je, komentarišući četvrti predlog rekao da niko ne sme da ima pravo prema svom imenu da ugrožava nečiju porodicu niti decu.

"Kada dođete nekome sa bakljom pod prozor, nemojte da se čudite ako vam dođu sutra sa bakljom na krov", rekao je Jovanović.

Kako kaže, deca jesu žrtva onoga što se dešava i to jeste svinjarija.

Mitrović je rekao da ta deca nisu prvi put čula da je Đilas lopov, kao da nikada to nisu čuli i sada ih je to potreslo.

"Ako je to bilo hiljadu puta na televiziji i u novinama, čemu onda znači pozorište. Ja bih prvi branio Đilasovu decu da ih neko ugrožava. Raspravljamo o temama koje se nisu desile. Niko im decu nije ni pomenuo niti su ugrožena. Na Danilu se pet godina iživljavaju. Jel treba da plačemo svi. Šta je sve Ceca preživela. Šta sam ja sve preživeo sa mojom decom. Evo postaću i deda za dva meseca", rekao je Mitrović istakavši da ne može da plače.

Jovanović ističe da mu se zgadio snimak u kome se Đilas namešta da mu neko kaže da može da krene da plače u snimku, dodajući da je to jeftina gluma.

Mitrović ističe da dirati u politici nečiju porodicu i decu je ne viteški i ne muški.

"Bavim se 27 godina ovim biznisom, imamo 30 posto šera, imamo ogromnu snagu i iskustvo i nikada nam nije palo na pamet da diramo nečiju porodicu iz bilo kojih razloga niti da iko koristi nečije porodice u političke svrhe", rekao je Mitrović.

On ističe da Đilasovu decu niko nije dirao, za razliku od neke druge koja su dirana.

Ražnatović je istakla da je ona doživela fizičku golgotu nad sopstvenom decom, istakla je da nikada nije imala zaštitu, kao i da je 2003, udaralo da je kriminalac i lopov, istakavši da se niko nije našao da kaže da me neko ostavi na miru.

"On ima pravo da se oseća ugroženim, Vučićevoj deci šta sve rade to je strašno. To su ozbiljne pretnje, i zanima me zašto ti ljudi nisu procesuirani i hospitalizovani. Niko nema pravo da traumira decu", rekla je Ražnatović.