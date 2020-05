VUČEVIĆ ZA PINK: Incident ispred Skupštine pokazuje želju LJOTIĆEVSKE STRANKE BOŠKA OBRADOVIĆA DA IZAZOVE incidente i konfrontaciju u društvu

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević ocenio je da iza incidenta ispred Skupštine Srbije stoji sada već neskrivena želja ljotićevske stranke Boška Obradovića da izazove incidente i konfrontaciju u društvu.

„Neki pojedinci pokušavaju da dobiju na vidljivosti i spremni su da rizikuju sve, tuđe živote, mir u društvu i državi, da i nasilnim metodama izazovu neka dešavanja na politilčkoj sceni“, rekao je Vučević.

„Imali smo fizičke napade na narodne polsnike, da jedan poslanik sa grupom nekih huligana u klasičnom fašističkom maniru čeka druge poslanike i tuče ih na stepeništu Skupštine Srbije. Bacate, tučete, psujete Marjana Rističevića - ovo su scene koje ne želimo nigde da vidimo posebno ne ispred parlamenta u Srbiji“, rekao je Vučević .

Ukazao je da se mnogo veći broj građana okupio da podrži Aleksandra Matinovića i Sandru Božić, u odnosu na one koji su tu bili zbog Obradovića.

Uz napomenu da to okupljanje potencijalno ugrožava i zdravlje ljudi, Vučević je istakao da to nije poligon za merenje.

„ To se meri samo na biračkim mestima. I članovi SNS moraju biti svesni odgovornosti koju imaju, da ne nasedaju na provokacije, da ne idu u konflikne situacije. To maksimalno treba da izbegavamo, a to ne znači da smo kukavice, nego da smo odgovorni i da nam je stabilnost i budućnost građana Srbije iznad svega“, rekao je Vučević.

On je istakao da je dobra vest da je Božić prekinula štrajk glađu, te da se nada da će i Martinović uraditi isto.

U Novom Sadu bez novozaraženih koronavirusom

Gradonačelnik Novog Sada je naveo da je očigledno je da se život vraća u neku normalu.

„Imamo dobar trend epidemiološke situacije. Poslednja 72 sata nismo imali ni jednog zaraženog, a dnevno se testira 200 do 300 ljudi. U prethodnih sedam dana smo na oko 1.000 testiranih imali smo četir zaražena“, rekao je Vučević.

On je apelovao na građane da nastave odgovorno da se ponašaju.

„Moj utisak je da smo se svi opustili“, dodao je Vučević i napomenuo da gradski prevoz dobro funkcioniše i bez problema, kao i da su juče otvorna obdaništa.

„Imali smo nešto manje od 2.000 dece od 16.000 upisanih. To nam je olakšalo da se još bolje pripremimo. Sve je prošlo u najboljem redu“, istakao je Vučević i dodao je da su otvoreni i produzeni boravci u 36 škola.

Ocenio je da je ogromna sredina disciplinovana, jer da nije ne bi imali ovakvu epidemiološku situaciju.

Nije bilo velikog talasa otpuštanja

Govoreći o ekonomskim parametrima, Vučević je istakao da je stanje bolje u odnosu na procene kada je uvedeno vanredno stanje i svi su pričali o otpuštanju.

„Mnogo su bolji pokazatelji. Mi imamo manji broj nezaposlenih u odnosu na isti period prošle godine. Sigurno da je neko ostao bez posla, ali nema velikog talasa. Doprinele mere države za male privrednike. I Novi Sad se pridružio, pa smo relaksirali cenu zakupnine za poslovni prostor. Zakupci su dobili popust od 80 odsto ako plate u tekućem mesecu, 50 odsto ako plate nakon vanrednog stanja i 20 odsto ako plate sledeće godine na 12 rata“, naveo je Vučević.

Prema njegovim rečima, te mere su usmerene na male preduzetnike i mikro preduzeća da ljudi ne bi ostali bez posla.

„Ako loše budue loše stajala Evropa i mi ćemo imati posledice stranih komanija na koje kompanije ovde oslanjaju. Mislim da će srpska ekonomija biti jedan prijatan primer za celu Evropu“, rekao je Vučević.

On je istakao da će Novi Sad pokušati da ne traži pomoć od države.

„Biće teška godina, teža nego što smo planirali kada smo donosili budžet.Odstupanja će biti manja nego što smo mislili, suštinu investicija i radova mislim da ćemo zadržati. Odgovorno se vodimo prema budžetu,nije lako, ali guramo“, rekao je Vučević.