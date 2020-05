OSMACI U ŠKOLI OD 1. JUNA: Ministar Šarčević o svemu što se tiče MALE MATURE, kako će se popravljati ocene i šta važi za srednjoškolce

Mala matura biće održana 17, 18. i 19, juna. Kako bi osmaci što lakše prošli kroz svoje obaveze i pre male mature biće im podeljeni testovi nalik zvaničnim zadacima. Polagaće se u učionicama u malim grupama.

Uskoro se završava onlajn nastava i od 1. juna kreće raspored u kome će đaci moći da poprave ocene ukoliko su nezadovoljni, ali i da maturanti polože još jedan bitan ispit.

- Prvo o onome što je najbitnije, a to su epidemiološke procedure. Isto će važiti za sve škole i osnovne i srednje – dezinfekcija prostora, dolazak u malim grupama i u različito vreme, rad školske ustanove od ujutro do uveče, to jest, od 8 do 20 časova, kako bi imali ambijent sa što manje ljudi na jednom mestu – kaže ministar prosvete i nauke Mladen Šarčević.

U škole prvo osmaci

Ministar je sa svojim timom napravio raspored kada će se i kako odvijati aktivnosti u osnovnim školama. Prvi koji će posetiti svoje škole biće osmaci.

- Prva nedelja juna je ona kada dolaze osmaci. Njihov dolazak da se grubo izrazim biće netipičan. Kreću od toga da 1. juna kada donose đačke knjižice, slike i sve ono što je preduslov za malu maturu. Tog 1. juna i narednog dana, sve vreme će se smenjivati po odeljenjima i manjim grupama, ne više od 9 đaka u učionici. Pre male mature biće im podeljeni testovi koji će takođe biti probni i koji se ne ocenjuju. Oni će više ličiti na zadatake zvanične male mature i imaće priliku da još jednom provere svoje znanje, ali i polako se i spreme za ispit – kaže ministar.

On precizira da će 1. juna osmacima biti data dva testa – maternji i kombinovani.

- Poneće ga kući i rešavati. Narednog dana 2. juna dobiće matematiku koju će rešavati u školi, kako bi se privikli na atmosferu učionice, ali i praktično videli kako će sve izgledati kada budu imali i zvanični test. Jednostavno, da osete prirodu samog testa koji je pred njima – pojašnjava ministar.

On dodaje da je onlajn proba male mature bila da đaci sami procene koliko znaju. Ta pitanja su bila zatvorenog tipa – da se zaokruži, izabere ponuđeni odgovor. Ova proba će biti ozbiljnija provera znanja jer će zadaci biti takozvanog otvorenog tipa, baš kao što su i pitanja na zvaničnom ispitu.

"Budite relaksirani"

- Potrudili smo se da deca sve uvide i na vreme i da budu relaksirana. I dolazak u učionicu i kakvi će zadaci zapravo biti. I klincima i roditeljima poručujem, budite relaksirani, niko neće biti na cedilu – ističe ministar.

Kako Šarčević dodaje, ovi probni testovi su već poslati u škole. Tokom epidemije i vanrednog stanja urađeni su i pravi testovi i rezervni.

Kako će izgledati sam test: Bez šanse da se prepiše

- Završni test će biti rađen u učionici, po smenama, jako mali broj dece u istom trenutku, svako će biti udaljen četiri kvadrata, što je u skladu sa epidemiološkim merama. Biće kontrolora i nastavnika. I ono što moram da kažem, neće biti šanse za prepisivanje – kaže ministar.

Međutim, ministar ističe da testovi neće biti prelaki, ali ni preteški, i da se kod sastavljanja pitanja vodilo računa o periodu koji je iza nas.

Dani za popravljanje ocena

U kalendarskom rasporedu koji je uređen novim Pravilnikom, 3, 4. i 5. juni će biti dani za osmake koji nemaju zaključene ocene ili žele da poprave.

- Imaju tri dana da na poziv nastavnika u različito vreme dođu da im se zaključe ocene. Od subote 6. juna kreće pripremna nastava, koja po zakonu traje 10 dana. Zatim, 17, 18. i 19. je mala matura. Sve se završava po ranije predviđenom planu, ali i pre izbora – kaže ministar.

Pripremna nastava

Šarčević ističe da je organizovano za osmake da imaju pripremnu nastavu i ona će biti ponuđena i onlajn i u školama u malim grupama.

- Urađen je maksimum da deca kroz svoje obaveze prođu što lakše i dobiće sve što i zakon i pedagogija nalažu – poručuje Šarčević.

Druga nedelja juna za petake, šestake i sedmake

Zaključivanje ocena i popravljanje ukoliko đaci žele ili roditelji smatraju da je potrebno biće različito od prvog do osmog razreda. Druga nedelja juna, a kada osmaci završe deo svojih priprema za malu maturu, biće za petake, šestake i sedmake.

- Imaće osam nastavnih dana da se poprave i zaključe ocene tamo gde to nije moglo na daljinu, ili đaci smatraju da mogu bolje ili roditelj inistira. Praktično svi učenici dobiće od prvog dana mogućnost da poprave sve što žele – kaže ministar.

Šarčević i njegov tim u proteklom periodu pre nego je napravljen raspored aktivnosti, izvršio je anketu po školama. Na osnovu rezultata upitnika najviše oko 25 odsto đaka od petog do osmog razreda će želeti da popravi ocene ili će nastavni kadar imati potrebu da razreši svoju sumnju prilikom ocenjivanja.

Đaci od prvog do četvrtog neće morati da dolaze

- Najmlađi od prvog do četvrtog neće morati da dolaze. Oni i učitelji su upućeni jedni na druge. Učitelji znaju svoju decu i tu kako sada stvari stoje ne bi trebalo da bude nepredviđenih okolnosti kada je reč o ocenama – kaže ministar.

Nedelje za nadarene đake

Druga nedelja juna je predviđena za polaganje ispita za nadarene i prema procenama polagaće oko 8.000 đaka.

- Napravljen je raspored u kome se išlo na razvlačenje u vremenskom smislu, baš kako bi svi bezbednosni aspekti i za đake i učitelje bili zadovoljeni. Testovi za 66.000 đaka će biti pregledani putem softvera, čime će biti onemogućena bilo kakva radnja koja bi nekom pomogla, a drugima odmogla – poručuje ministar prosvete.

On dodaje da je država tokom pandemije odradila ozbiljan posao, praktično su ispilotirani oblici i nastave i ocenjivanja koji su tokom reforme prosvete tek trebalo da dođu na red.

Od 1. juna kreću aktivnosti i u srednjim školama

Od 1. juna kreću aktivnosti u srednjim školama od popravljanja i zaključivanja ocena prvih dana juna do velike mature, koja će trajati tri dana od 4. do 6 juna. U školu 1, 2. i 3. juna dolaze samo maturanti i to su dani za zaključivanje ocena – kaže ministar.

Maturanti koji su završili sve svoje obaveze imaju bitan datum - 24. jun kada je prijavljivanje za željeni fakultet.

Oni mlađi srednjoškolci 1, 2. i 3. razred svoje ocene mogu da popravljaju kada maturanti grubo rečeno "napuste" školu.

- Imaće dve nedelje ukoliko žele da poprave ocene i to počev od 8. juna – poručuje ministar.