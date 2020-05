ŠKOLA BUDUĆNOSTI - Bliže se kraju radovi NAJSAVREMENIJE Muzičko-baletske škole u Srbiji! (VIDEO)

View this post on Instagram

U toku su radovi na izgradnji Muzičko-baletske škole koja će početi sa radom početkom 2021. godine. Muzička i baletska škola ovim objektom prvi put u Novom Sadu dobijaju svoje prostorije koje će biti opremljene po najvišim standardima. Predviđeno je da u školi bude zaposleno 200 profesora i da nastavu pohađa 2.500 đaka. U okviru škole nalaziće se i dve koncertne dvorane kapaciteta 450 i 200 mesta koje će postati centar kulturnih dešavanja Grada Novog Sada. Nešto što Novi Sad još nije imao je centar za otkrivanje mladih talenata i za usavršavanje zaposlenih koji će se nalaziti takođe u školi, a u planu je i da škola svoja vrata otvori predškolcima. Pored najboljih uslova za obrazovanje svojih đaka, Grad je ovim projektom na odličnom putu da ostvari san mnogih da prvi u državi osnuje Baletsku akademiju, gde bi mladi mogli da se obrazuju posle srednje škole.