SPREMITE SE ZA TEMPERATURNI PREOKRET: Do kraja nedelje i do 34 STEPENA, a onda PROMENA! Stiže nam i PESAK IZ SAHARE

Dočekali smo i prave prolećne temperature uz dosta sunčanih intervala, a kako je ukinuto vanredno stanje i policijski čas svi koriste lepo vreme za parkove i uživanje u prirodi.

Prema najavama meteorologa u sunčanom i veoma toplom vremenu moći ćemo da uživamo i u narednim danima, ali uz to nam stiže i - pesak iz Sahare.

- Do kraja sedmice očekuje nas umereno do potpuno oblačno vreme, ali veoma toplo i sparno. Biće uglavnom suvo, uz slabe zanemarljive padavine koje se očekuju tokom sutrašnjeg dana i u nedelju – kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Predstoje nam visoke temperature koje će se sutra kretati od 28 do 32 stepena, dok će u petak živa na termometru dostići i 34. podeok.

Dakle, biće to definitivno najtopliji dani u 2020. godini.

- Uticaj ciklona uslovljava oblačno vreme ujedno i priliv tople vazdušne mase sa severa koja dolazi u sklopu snažnog jugozapadnog strujanja, što donosi i visoke temperature. Sutra se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena, a u petak od 26 na severozapadu zemlje do 34 na jugiostoku. U Beogradu će maksimalna dnevna temperatura biti oko 30 stepeni – ističe Đurić.

Za vikend nas očekuje nešto svežije vreme sa temperaturom od 21 stepen na severu zemlje, do 29 na jugu i jugoistoku, dok će u Beogradu živa na termometru biti oko 23. podeoka.

- Ujedno sa snažnim jugozapadnim vetrom stižu i čestice pustinjskog peska iz Sahare. Bilo je toga i pre par dana, ali to nije ništa strašno. Ukoliko bude padavina videće se fleke na automobilima ili odeći, a to je upravo zbog tog peska sa Sahare. U naredna dva dana atmosfera će sadržati te čestice peska, ali to neće direktno uticati na ljude – objašnjava Đurić.

Dok se polako navikavamo na nešto više temperature i pripremamo za leto, ne treba da se zaboravi da su mere zaštite od korona virusa i dalje na snazi, te ih se pridržavajte ako odlučite da lepo vreme iskoristite za uživanje na nekom od izletišta.