Danas bez novoobolelih u srpskim sredinama, šest pacijenata izlečeno

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 13. мај 2020. године: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 0 - Новооболелих лица у већински српским срединама. До данас је укупно оболело 115 особа, 96 је излечено, а 9 лица је преминуло. Оболели су из Косовске Митровице (43), Звечана (25), Лепосавића (23), Зубиног Потока (24). Оболели су смештени у КБЦ Косовска Митровица (5), Студентски центар Косовска Митровица (4), КЦ Крагујевац (1). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - 6 излечених лица: 3 из Косовске Митровице, 2 из Лепосавића и 1 из Звечана. 22 лица из општина Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић је тестирано (укупно тестирано 1297). У Приштини, Косову Пољу и Липљану у протекла 24 часа било је 3 прегледа у COVID-19 амбуланти. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - У општинама Гњилане, Лепосавић и Звечан набавили смо и дистрибуирали неопходне лекове и храну грађанима. У општини Штрпце смо дезинфиковали просторије Дома здравља и амбуланти. У општинама Ораховац и Косовска Каменица обезбедили смо лекове и заштитне маске и рукавице. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Дезинфиковали смо објекте Студентског центра у Косовској Митровици и припремамо их за повратак студената. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Општински штабови за ванредне ситуације редовно врше дезинфекцију јавних површина и установа и обавештавају грађане о свим мерама Владе Србије.