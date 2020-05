ZA PUTOVANJE DO TRI DANA BEZ TESTA NA KORONU? Evo ko ne mora da se testira da bi ušao u Srbiju

Obaveza testiranja na koronu ili samoizolacije od 14 dana ne važi za građane koji su u inostranstvu proveli manje od 72 sata, posade teretnih, železničkih i vazduhoplovnih vozila.

Iako se juče brzinom munje proširila informacija da će za građane Srbije koji se iz inostranstva vraćaju u zemlju biti organizovano besplatno testiranje na koronu u nekom od zavoda za javno zdravlje, to nije tačna, saznaje Kurir u Vladi Srbije. Ostaje na snazi odluka da svi građani Srbije mogu da uđu u zemlju uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, a ako ga nemaju, biće u kućnoj samoizolaciji 14 dana.

Ovo se, kako je objavljeno u Službenom glasniku, ne odnosi na decu do 12 godina starosti, ali i na naše državljane koji borave u inostranstvu manje od 72 sata, odnosno tri dana, a nemaju simptome kovida-19.

- Odluka da naši državljani koji su boravili u inostranstvu kraće od tri dana ne moraju da se testiraju, niti budu u kućnoj izolaciji, svakako će olakšati, pre svega, poslovna putovanja i angažmane. A kada su ostala putovanja u pitanju, pre svega turistička, svima je u interesu da se što više olakša procedura ulaska u zemlju, ali na prvom mestu moramo voditi računa o bezbednosti i zdravlju građana - rekao je za Kurir ministar turizma Rasim Ljajić.

Krizni štab je Vladi dao i preporuku da se od 1. juna u potpunosti otvore granice sa Crnom Gorom, BiH, Severnom Makedonijom i Albanijom, ali, kako saznajemo, još nije tačno definisano šta će to tačno podrazumevati.

- Razmatra se opcija da se svima koji su u ovim zemljama boravili najmanje 14 dana omogući da uđu u Srbiju bez testiranja ili kućne izolacije. To znači da se to odnosi ne samo na državljane tih zemalja već i za naše državljane koji su u nekoj od tih zemalja proveli minimum dve nedelje. To bi značilo i da, ako odete na more u Crnu Goru, treba da tamo ostanete najmanje 14 dana da se ne biste testirali ili išli u samoizolaciju po povratku - otkrio je za Kurir izvor blizak kriznom štabu.

Inače, prema protokolu ulaska u našu zemlju, koji je usvojila Vlada, stranim državljanima dozvoljen je ulazak ako poseduju negativan test na koronu ne stariji od 72 sata kao i dozvolu za boravak ili tranzit kroz Srbiju, koju izdaje radno telo Vlade. A od ove odluke izuzeta su deca stranih državljana do 12 godina, posade teretnih motornih vozila, železničkih vozila i vazduhoplova, humanitarni konvoji, i oni iz pograničnog područja koji rade u Srbiji.

Dr Darija Kisić Tepavčević rekla je juče:

- Srpski državljani u zemlju mogu da uđu samo sa negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata, a u suprotnom - moraju 14 dana da budu u kućnoj izolaciji. To je jedina validna odluka kriznog štaba. O mogućnosti besplatnog testiranja nije bilo reči. To se možda može razmatrati da bi se smanjio period kućne izolacije, ali o trošku zainteresovanih.

OČEKUJEMO UPUTSTVA STRUKE Aleksandra Maksimović, pomoćnica direktora Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, rekla je za Kurir da se intenzivno razmatraju opcije u vezi sa otvaranjem granica i da će to možda znati do kraja nedelje: - Ulažu se veliki napori da se nađe rešenje koje će u najvećoj mogućoj meri olakšati ulazak u Crnu Goru, ali su, s druge strane, zdravlje i bezbednost građana i turista najbitniji. Vezano za same procedure ulaska u zemlju i eventualne kontrole koje će one uključivati, očekuju se uputstva nadležnih zdravstvenih institucija.

TEST NE TREBA

Za strance

Deca do 12 godina ako roditelj, staratelj ili lice iz domaćinstva koje je u pratnji deteta poseduju negativan test

Posade teretnih motornih vozila prilikom međunarodnog drumskog prevoza

Posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka

Osoblje železničkih vozila koja ulaze u zonu graničnih stanica utvrđenih međudržavnim sporazumima

Posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Srbija ili su u tranzitu preko srpskih međunarodnih aerodroma

Humanitarne konvoje

Osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao i članove njihovih porodica

Državljane susednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni u Srbiji

Za državljane Srbije

Ako su u inostranstvu boravili ne duže od 72 sata, a nemaju simptome kovid-19

Deca do 12 godina ako roditelj, staratelj ili lice iz domaćinstva u pratnji deteta poseduju negativan test

Članovi posade teretnih motornih vozila, teretnih brodova, vozopratno osoblje železničkih vozila, posade i kabinsko osoblje vazduhoplova, kojima se obavlja međunarodni prevoz u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju

Državljani koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji susedne države

Državljani koji su zaposleni na teritoriji susedne države i koji poseduju dokument poslodavca o radnom angažovanju