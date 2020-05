VRELI DANI PRED NAMA! Sutra tropskih 36 stepeni, a onda sledi NEOČEKIVANA PROMENA!

U većem delu zemlje danas će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i veoma toplo, dok nas sutra očekuju nezapamćeno visoke temperature.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno jak juzni i jugozapadni. Uveče na severu severoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 28 do 33 stepena.

Danas i sutra zadržaće se veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom u centralnim i južnim delovima od 30 do 34, a sutra lokalno i do čak 36 stepeni. Malo svežije biće samo u severnim krajevima sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30.

U petak promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, u većini mesta sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti (od 30 do 33 stepena). Samo će u severnim predelima biti malo svežije uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Za dane vikenda i u ponedeljak pre podne promenljivo oblačno, u severnim predelima uz mogućnost kratkotrajne kiše. U većini krajeva s temperaturom oko proseka za ovo doba godine (od 23 do 27 stepeni), osim na jugu gde će se zadržati veoma toplo.

U ponedeljak posle podne u severnim, a u toku noći i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Zatim, od utorka svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, osim na jugu gde će zadržati uglavnom suvo.