Vedrana Rudan opet brutalna: Katolička crkva u Hrvata bila je na strani nacista, na strani ustaša, Stepinca i crkvu nije zanimala zapovest "Ne ubij"

Hrvatska književnica Vedrana Rudan je objavila novu kolumnu pod nazivom "Kardinal Puljić za dom spreman".

Hrvatska književnica Vedrana Rudan je objavila novu kolumnu pod nazivom "Kardinal Puljić za dom spreman" u kojoj se osvrnula na "vešte manipulacije" premijera Andreja Plenkovića dok rovari kroz "prljavu hrvatsku prošlost". Ona se posebno zadržala na tome koliko grehova nosi Katolička crkva u Hrvatskoj.

Kolumnu vam prenosimo u celosti:

"Bosanskohercegovački kardinal Vinko Puljić održaće u sarajevskoj katedrali, kako je sam rekao, „svetu misu za nevine žrtve“. Njegove „nevine žrtve“ su svi koji su nastradali na Blajburgu. Ima li ikoga na ovim prostorima ko nije čuo za „blajburške žrtve“? Svi smo čuli, znamo ko su.

Ne, ne i ne! Ne mogu verovati. Čitav svet davi korona, milioni ljudi ostaju bez posla, na stotine hiljada nesrećnika umire, Hrvatska je na rubu smrti, na jesen će sigurno umreti u jezivim mukama, a „mi“, preciznije vlast, još preciznije, premijer Plenković, hrabro stupa u mračnu, neslavnu, prljavu hrvatsku prošlost.

Pa na sednici Vlade kaže: “U srednjoj Evropi kraj rata doneo je poraz fašizma, ali nije donio demokratiju. Takva sudbina je snašla i Hrvatsku koja je pola veka bila lišena slobode i demokratije.“ A onda nam se ukazala, hvala Bogu, HDZ i unela u Hrvatsku „slobodu“ i „demokratiju“. Da nije podlo bilo bi gadljivo.

Kakvu je „slobodu“ i „demokratiju“ Hrvatskoj podarila HDZ koje je Plenković portparol u Hrvatskoj, neka to neko Plenkoviću kaže, nema ni slobode ni demokratije. Građani su bez posla, krova nad glavom, gladni i bolesni. Državom „demokratski“ vladaju HDZ i Katolička crkva.

Broj bogataša je zastrašujući. Jedan podatak. Jedanaest ljudi je u Hrvatskoj „teško“ 100 miliona evra. Bogatstvo su stekli krvavim, poštenim radom? U 2018. godini samo je 0,5% stanovništva spajalo kraj s krajem. „Teško ili vrlo teško“, prema podacima iz iste godine, u Hrvatskoj živi preko 2.000.000 stanovnika. Država godišnje iz proračuna Katoličkoj crkvi udeli, podatak iz 2018., 21.198 miliona kuna plus plate za vjeroučitelje, plus, plus, plus…

Prema onome što i polu slepac u Hrvatskoj vidi Crkva našu ogromnu lovu nemilice troši najžešće na kršenje Božjih zapovesti. Ne sagreši bludno! Ne ukradi! Ne laži! Ne…Kad stigne jesen, kad korona opet ojača, kad ogroman broj Zagrepčana, niko o njima ne govori i ne piše, niko za njih mise ne drži, krene otplaćivati kredite koje su digli za obnovu razvaljenih krovova, kuća i stanova, kad nezaposleni prestanu da dobijaju pomoć od države, izbori će biti iza nas, Plenkovićeva „demokratska i slobodna Hrvatska“ biće gori pakao nego što je to danas.

U tom kontekstu treba gledati dugogodišnju potrebu HDZ-a da hrabro i odlučno stupa u hrvatsku ustašku prošlost. Sigurna sam da danas u Hrvatskoj OGROMAN BROJ GRAĐANA ne podržava ustašiju . Veličanje ustaša, kukanje nad „nevinim žrtvama“, sve su to teme koje Hrvati i Hrvatice ne mogu pojesti. Blajburg im neće omogućiti ni lečenje, ni školovanje dece, ni krov nad glavom, ni hleb svakidašnji, ni „slobodu“ ni „demokratiju“. Slavljenje ustašluka, ove godine u Sarajevu, zašto ne u Zagrebu, je najčišća manipulacija. Svi smo mi Hrvati ustaše, ajmo, proslavimo to! Austrija nas je od*ebala, BiH može pomoći.

Strašno i sramotno, podlo i prozirno. Ko tu koga *ebe? Bosanskohercegovački kardinal Vinko Puljić svoj odvratni budući čin objašnjava: “Katolička crkva se nikad nije stavljala na stranu ni jedne vlasti…“ Puljiću, senilan nisi, kako je moguće da si zaboravio jednu od Njegovih zapovesti: NE LAŽI! Katolička crkva u Hrvata bila je na strani nacista, na strani ustaša. I *ebalo se i Crkvi i Stepincu za još jednu Njegovu zapovest: NE UBIJ! Ustaše su klale Jevreje, Rome, Srbe, krivo misleće Hrvatice i Hrvate, dečicu… Uz blagoslov Katoličke crkve.

Što može normalan građanin ili građanka ove zemlje reći kad čuje vest da će Puljić u Sarajevu održati „svetu misu za nevine žrtve“? Što može normalan građanin ili građanka Hrvatske reći na ono što manipulator Plenković govori na sednici Vlade?

Može reći samo jedno: Sram vas bilo, lopovi! Sram vas bilo, lažljivci!"