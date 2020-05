EVROPA OTVARA SVOJE GRANICE! Evo u koje zemlje će USKORO MOĆI DA SE PUTUJE!

Kako je život, temeljno uzdrman pandemijom korona virusa, počeo da se vraća u normalu, a mere karantina počele da ublažavaju, pojavilo logično sledeće pitanje - Kako ćemo ovog leta putovati? I gde?

Još početkom marta, čak i pre uvođenje izolacije, zemlje su počele da stavljaju katance na svoje granice, najpre za dolaske iz pojedinih zemalja, a potom i za sve bez izuzetaka. Odlasci u inostranstvo su proteklih meseci bili, ili nemogući, ili su zahtevali komplikovanu proceduru i obavezan karantin po dolasku na željenu destinaciju.

Jasno je da se sada svima žuri da se to promeni. Ljudi su željni putovanja, a države pokušavaju da spasu šta se spasti da od turističke sezone, kojoj su mnogi već predvideli propast. Međutim, ispostavilo se da spuštanje podignutih granica neće teći tako glatko kao što se mislilo, pre svega zbog velikog rizika od novog rasta broja zaraženih.

Evropska komisija preporučila je da se otvaranje granica unutar Evropske unije sprovede u dve faze. Prva bi se odnoslila na uspostavljanje slobode kretanja delimičnim ukidanjem restrikcija i kontrola na unutrašnjim granicama, a zatim bi usledilo i njihovo opšte ukidanje "opšte" ukidanje.

As lockdown laws begin to change, we will be bringing you a regularly updated list of countries in Europe that are beginning to open their borders to travellers. https://t.co/Y2ipP5xwmM

Najbitnije za nas, EK je u ovom planu istakla da je spremna i da Zapadni Ballan "blisko poveže" planove za ukidanje oganičavanja putovanja. To znači da bi u EU zemljama koje uskoro otvore svoje grnice mogli da budu dobrodošli i turisti iz Srbije.

- Neće ovo biti normalno leto, ali ako svi uradimo svoj deo posla nećemo ni morati da ostanemo kod kuća i da propustimo leto - kaže potpredsednica Evropske komisije Margaret Vestager.

Podseća se da je do uvođenja unutrašnjih granica u EU na početku pandemije došlo ”dezorganizovano”, da pandemija još traje i da uvedene mere ne mogu biti "ukinute preko noći".

Što se tiče mere karantina za građane EU koji putuju unutar Šengena, ona ostaje u nadležnosti samih članica, uz isticanje da je "cirkulacija virusa unutar bloka slična", pa čak i da karantina ne bude, to neće znatno menjati epidemiološku situaciju.

