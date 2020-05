U NAREDNIH DESETAK DANA SRBIJA VRAĆA RESTRIKTIVNE MERE?! Dr Kon tvrdi da će one, pod ovim uslovima, biti NUŽNE!

Broj novozaraženih u prethodna 24 sata je porastao, ako se tako nastavi...

U protekla 24 časa, u Srbiji je zabeležen blagi porast novozaraženih. Od testiranih, ukupno 6.194, pozitivno je 79 osoba. Preminulo je dvoje obolelih. Na respiratorima je 20 pacijenata.

- To je negde 1,2, blizu 1,3 odsto. To jeste skok i, iskreno da kažem, ne iznenađuje me. Ipak, rano je to reći za samo jedan dan, ali treba biti svestan da sve zavisi direktno od nas - rekao je epidemiolog Predrag Kon.

Ukoliko u nerednih desetak dana broj novoobolelih počne naglo da raste, mogle bi ponovo da se uvedu restriktivne mere.

- Ako bi se to podiglo na preko dva odsto, čak i tri odsto, onda bi to postalo nužno. Mi ne smemo dozvoliti da ponovo krene porast - ističe Kon.