Milivojević za Pink: Ljudima starijim od 65 je najteže da se uključe u životne tokove nakon vanrednog stanja

Zoran Milivojević kaže da će većina ljudi iz pandemije koronavirusa i vanrednog stanja izaći bez posledica, ali da je populaciji starijoj od 65 godina najteže da se vrati u normalne životne tokove.

- Navike su se promenile. Svet je promenio identitet, nekada je to bilo sigurno mesto – rekao je Milivojević.

On je dodao da su ljudi živeli u strahu od virusa, posebno stariji ljudi, jer kada dođete u neke godine, više cenite život i želite da što duže budte prisutni sa ljudima koje volite.

- Ljudi 65 plus su bili najdisciplinovaniji. Sada posle korone vidimo da se ta populacija najteže uključuje. Zovu i kažu da su se spremili da izađu iz kuće, stavili su masku, rukavice i dođu do prvog sprata pa se vrate jer nije još trenutak za to, onda ih grize savest, pa ponovo krenu...- navodi Milivojević.

Kako je dodao, svi koji imaju problem mogu se telefonom obratiti za pomoć Savezu psihoterapeuta, gde će dobiti besplatnu podšku.

Milivojević je govoreći o "novoj normalnosti“ ocenio da će na ovim prostorima sve vrlo brzo biti po starom.