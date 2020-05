Postani deo KVART-a: Počinje najveći umetnički konkurs na ovim prostorima!

Domaći umetnici imaju priliku da kreiraju jedinstvena umetnička dela i savremeni mobilijar u okviru Belgrade Waterfront-a, najvećeg građevinskog projekta u regionu, a najbolji radovi dobijaju i vredne novčane nagrade.

Beograd, 15. maj 2020. godine – Umetnička inicijativa KVART Belgrade Waterfront raspisuje najveći umetnički konkurs na našim prostorima. Učesnici će se nadmetati u izboru za najbolje umetničke radove i savremeni mobilijar, a najuspešniji među njima dobiće priliku da realizuju svoje projekte. Prijave na konkurs “Postani deo KVART-a” počele su 14. maja, krajnji rok za prijavu je 23. jun do 15 sati, a detaljne informacije o uslovima učešća nalaze se na belgradewaterfront.com/art.

Savremeni mobilijar viđen očima umetnika

U okviru konkursa, učesnici predlažu kreativna rešenja za umetničke instalacije, skulpture i savremeni mobilijar. Prilikom izrade predloga, od umetnika se, između ostalog, traže kreativnost i originalnost, a posebno će se vrednovati oni mobilijari koji imaju veliki potencijal za oplemenjivanje prostora. Od pristiglih predloga u vidu grafičkih rešenja, skica, 2D i 3D prikaza, žiri će, uz savete naših najeminentnijih kustosa i istoričara umetnosti, izabrati 21 najbolji rad, čiju realizaciju će finansirati kompanija Belgrade Waterfront.

Tri najoriginalnija rešenja osvojiće vredne novčane nagrade - od 30.000, 20.000 i 10.000 evra, a najkreativnije rešenje u kategoriji savremenog mobilijara osvojiće 10.000 evra. Pobednička dela biće postavljena na otvorenim i zatvorenim prostorima Belgrade Waterfront-a, kao što su Kula Beograd i njeno neposredno okruženje ili najveći regionalni tržni centar Galerija Belgrade.

Konkurs je otvoren za sve umetnike iz Srbije, od neafirmisanih stvaralaca do etabliranih umetnika, bez obzira na to da li u portfoliju imaju značajne reference u vidu do sada realizovanih umetničkih projekata ili su na početku karijere. Svi imaju podjednaku šansu.

Lokacije postaju umetničke destinacije

„Belgrade Waterfront podržava i pokreće različite kulturne i umetničke inicijative, a sada smo izuzetno ponosni što imamo priliku da realizujemo i projekat ‘Postani deo KVART-a’, kakav do sada nije viđen na našim prostorima. Želimo da domaćim umetnicima pružimo priliku da pokažu svoj talenat i pretoče ga u jedinstvene

savremene mobilijare. Belgrade Waterfront će po njima postati prepoznatljiv kao jedinstveni prostor koji integriše umetnost sa najsavremenijim načinom života. Ideja nam je da, zajedno sa umetnicima, kreiramo impresivne lokacije, ali i više od toga – prvoklasne umetničke destinacije kojima će se ljudi iznova vraćati. Uzbudljivo je biti deo ovog projekta i posmatrati kako se razvija urbano jezgro grada koje će umetnost učiniti delom naše svakodnevice“, rekao je Nikola Nedeljković, generalni direktor kompanije Belgrade Waterfront.

Belgrade Waterfront će na projektu sarađivati sa Galerijom „Štab“, koja će biti zadužena za tehnički deo organizacije konkursa.

„Osim po izuzetnom nagradnom fondu, konkurs je, pre svega, jedinstven po prilici da učesnici svoje umetničke vizije realizuju u okviru Belgrade Waterfront-a, svojevrsne art destinacije u nastajanju. Ovo nije samo priča o ulepšavanju Belgrade Waterfront-a – ovaj projekat doprineće atraktivnosti čitave prestonice, a našim umetnicima i srpskoj savremenoj umetničkoj sceni daće ozbiljan vetar u leđa. Rad naših umetnika videće na stotine ljudi svakoga dana“, ističe Marko Brun iz Galerije “Štab”.

Na sajtu belgradewaterfront.com/art možete pronaći sve informacije o uslovima za prijavu na konkurs, a prijavu možete da pošaljete na mejl adresu konkurs@belgradewaterfront.com.

Šta je KVART Belgrade Waterfront?

Cilj kulturno-umetničke inicijative KVART Belgrade Waterfront je da podrži srpsku savremenu umetničku scenu, ali i da stvori nove prilike i prostor za kreativno izražavanje. Kao jedan od nosilaca kreativne energije u Beogradu, program okuplja slikare, dizajnere, muzičare, glumce, plesače i brojne druge umetnike i inovatore, čiji rad predstavlja sinergiju sa novom gradskom oblašću na obali Save. U okviru inicijative, do sada su održane brojne izložbe slika i fotografija u izložbenom prostoru BW Experience, kao i mnoge umetničke manifestacije na Sava Promenadi.