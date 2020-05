JEREMIĆ ZA PINK: U borbi sa koronavirusom pobedila je struka, kao i država koja je odreagovala na vreme, što je bilo presudno u ključnim trenucima!

Vanredne mere su dale rezultate i to nije samo naš izum već nešto što se dešavalo u celom svetu, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink Predrag Jeremić, urednik portala Embargo.

Komentarišući popuštanje mera u borbi protiv koronavirusa i ponašanje građana posle ukidanja vanrednog stanja, Jeremić ističe da je očigledno da su se ljudi opustili, ali da je samo bitno da ne odemo u drugu krajnosti, da se ne raspustimo.

“Primećuje se da je narode mnogo opušteniji i da je pala tenzija koja je bila visoka i dramatična, kao i da se vraća polako normalan život”, rekao je Jeremić.

On ističe da je sve veoma dobro fukncionisalo u ključnim trenucima.

“Nažalost kod nas nisu bila dovoljna obaveštenja i preporuke, mi smo Balkan i imamo specifičnu težinu po temperamentu. Vanredne mere su dale rezultate i to nije samo naš izum već u celom svetu. Država je odreagovala na vreme, čak i ona mala zanemarljiva grupa ljudi koja je to kritikovala, kasnije je uvidela da je to bilo dobro”, rekao je Jeremić.

Kako dodaje, lekari su više puta isticali da su imali apsolutnu podršku države.

“Struka je pobedila i uspela da ubedi državni vrh da je to što radi dobro, i to se vrlo brzo I pokazalo”, rekao je Jeremić.

Dr Jelena Vukojičić, politikolog, istakla je da možemo da vidimo da su ljudi opušteniji ali da za sada sve izgleda dobro.

“Juče sam bila u centru grada i primetila sam da dosta veliki broj ljudi posebno starijih nosi maske. Čini mi se da je način na koji je država postupila, osvestilo veliki broj ljudi, pa tako oni koji pripadaju rizičnoj skupini veoma brinu i svesni su opasnosti”, rekla je Vukojičić.

Ona je istakla da je velika stvar što niko nije umro što nije stigao na respirator, kao što se dešava u mnogim zemljama.

Dodaje da su ljudi masovno umirali u mukama jer nisu bili kandidati za mali broj respiratora.

Vukojičić je istakla da je jako dobro što se u Srbiji nije povećao broj nezaposlenih u toku ova tri meseca, u odnosu na prethodnu godinu.

“To je velika stvar. To je najznačajniji kriterijum. Plašili smo se da će privatni sektor otpustiti veliki broj ljudi, ali država je to sprečila sa paketom mera, koji onda nisu imali razloga da otpuštaju ljude. Pružena je ruka države i to je veoma značajno”, rekla je Vukojičić.