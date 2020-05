SRPSKA DIZAJNERKA RAME UZ RAME SA SVETSKIM! SUZANA PERIĆ ZA PINK: Uspeh je u svet plasirati SRPSKU MODU I KVALITET

Uspeli smo da naša moda dođe do izražaja u celom svetu, i da Srbiju predstvimo na kvalitetan način, rekla je Perić za TV Pink.

Dizajnerka Suzana Perić doživela je veliki svetski uspeh. Ona je svrstana među najbolje svetske dizajnere na najgledanijem modnom kanalu na YouTube mreži, Fashion Channel, sa preko milion i po pretplatnika. Ovde su inače predstavljene dve Suzanine revije održane krajem 2019. godine koje su održane u Beogradu i Milanu.

-Ovo je veliki uspeh za nas. Uz Jelenu Gavrilović i Lenu Kovačević postigli smo velike stvari. Ono što je važno je da su do izražaja došli kvalitet i moda iz Beograda – kaže Perić.

Kako naglašava, bila je zatečena i iznenađena priznanjem koje je dobila.

-Kada su me izveli na pistu uveče u 20 sati, pre početka same revije, mislila sam da se nešto desilo. Međutim, ispostavilo se da su nas izveli da bi nam dali nagradu i bili smo presrećni – priseća se Perić.

Inače, na ovom kanalu nalaze se najbolje svetske revije poznatih dizajnera, među kojima su Viktorija Bekam, Oskar de la Renta, Tomi Hilfiger, Žan Pol Gotje, Armani, Vivien Vestvud i mnogi drugi, kao i najnoviji modni izveštaji sa najznačajnijih revija globano.

“Pomagali u borbi sa koronom! Pravili smo i donirali maske, znali smo da je to važno”

Tokom trajanje padnedemije koronavirusa, Perić naglašava da su se ona i njen tim pridržavali svih mera i prepourka kriznog štaba i Vlade Srbije.

-Mi smo čak i pravili i donirali maske. Trudili smo se da budemo u funkciji države i naroda i da pomognemo na svaki način – rekla je ona.

Kaže da je najzahtevnije bilo uređivanje lsta Bazar, jer kako kaže, pribojavala se kako će sve da funkcioniše uz pridržavanje mera.

-Ponosna sam da smo uspeli da budemo toliko traženi. Imali smo aktuelne teme koje su interesovale javnost. Funkcionisali smo preko aplikacije preko koje smo imali sastanke i sve dogovarali – kaže ona.

“Ponosna sam na svoj volenterski rad”

Perić je već neko vreme volonter opštine Zvezdara i kaže da je jako ponosna što je deo jednog takvog tima.

-Moja je želja da budem volonter na Zvezdari i srećna sam što sam uspela u tome –rekla je ona.

Radionice "Deca deci pomažu" postoje nešto više od dve godine. Ceo program osmišljen je da obuhvata niz zabavnih i edukativnih sadržaja za decu i tinejdžere, a važan deo te priče je upravo Suzana Perić.

-Zaživele su te radionice. Priključio se veliki broj poznatih ličnosti. To radimo dve ipo godine I za to vreme smo obišli skoro celu Srbiju. Ponosna sam na ceo tim I na sve ono što smo uradili. Zovu me roditelji jako često. Planiramo i online radionice – kaže ona.