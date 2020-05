DANAS ZASEDA KRIZNI ŠTAB! Treba li da očekujemo OBAVEZNO NOŠENJE MASKI i zatvaranje ugostiteljskih objekata i tržnih centara?

Premijerka Srbija Ana Brnabić najavila je za danas sastanak sa članovima Kriznog štaba kako bi razgovarali o povećanju broja zaraženih korona virusom, kao i o tome da li je potrebno preduzeti neke mere povodom celokupne epidemiološke situacije.

- Zakazala sam sastanak Kriznog štaba, da razgovaramo da li je potrebno bilo šta preduzeti. Sada ne planiramo nikakve nove mere, ali apelujem još jednom na sve - kriza nije gotova. Izašli smo iz najgorih vremena i možemo da živimo koliko-toliko normalno, ali i dalje moramo da nosimo maske, da pazimo na distancu, rekla je premijerka - rekla je premijerka tokom jučerašnjeg dana.

Od ukidanja vanrednog stanja 6. maja broj zaraženih korona virusom u Srbiji je opadao, ipak situacija se posle ključne dve nedelje pogoršala.

U poslednja 24 sata, u Srbiji je identifikovano još 89 zaraženih korona virusom, što iznosi 2,1 odsto od testiranih 4.113 građana. Slutnje epidemiologa su se, izgleda, ostvarile. Iako smo u danima nakon ublažavanja epideiomiloških mera, a naročito nakon ukidanja vanrednog stanja, imali osetan pad broja zaraženih (na momente i ispod 1 odsto testiranih), poslednjih dana procenat vidno raste.

A juče je, po prvi put u najmanje dve nedelje, preskočio i prag od 2 odsto zaraženih.

Epidemiolozi su upravo i upozoravali da u ovom periodu može da dođe do povećanja broja zaraženih, a što je posledica nepridržavanja mera socijalne distance i nošenja maski. Odnosno, ljudi su se previše opustili kada je na Đurđevdan ukinuto vandredno stanje. Osim toga imali smo i protest ispred Skupštine Srbije, počeo i je i gredski prevoz, ljudi su se vratili na posao...

- Ne smemo da dopustimo da broj zaraženih u odnosu na broj testiranih pređe pet odsto. U tom slučaju bismo se bukvalno iz početka borili sa korona virusom. Kao da ništa do sada nismo uradili. Čim su se ukinule mere ljudi su to shvatili kao da je kraj epidemije. "Pukao" je taj psihološki momenat i svi se ponašaju kao da se ništa ne dešava, kao da pre nekoliko nedelja nije bilo vanredno stanje. Pojavljuju se nova žarišta... Za sada je sve pod kontrolom, ali ne smemo da dozvolimo novi rast. Ukoliko procenat zaraženih u odnosu na testirane bude mnogo veći, i ne daj Bože, stigne i do pet odsto, mislim da bi se neke mere ponovo vratile - rekao je za "Informer" prof. dr Branislav Nestorović.

Kako dodaje, jasno je šta bi sledilo.

- Tu pre svega mislim na uvođenje obaveznog nošenja maski, a svi koji ih ne budu nosili biće novčano kažnjavani. Nije isključeno ni ponovno zatvaranje kafića, bašta, tržnih centara. Moramo da budemo odgovornii kao društvo, ali i kao pojedinci. Moraju da se nose zaštitne maske i rukavice u zatvorenim prostorima, da se poštuje distanca i da i dalje izbegavamo ta srpska prisna pozdravljanja, grljenja i ljubljenja - zaključio je Nestorović.

Uz to, po Srbiji su buknula nova žarišta.

Epidemija na jugu kasni

U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano 89 novih slučajeva oboljevanja od korona virusa, a polovina od njih u dva grada na jugu naše zemlje - Vranju i Leskovcu.

Porast broja obolelih od korona virusa u Vranju, u trenucima kada smo na pandemiju gotovo potpuno zaboravili, zabrinuo je veliki broj građana, a epidemiolozi navode da bi situacija u ovom gradu trebalo da predstavlja opomenu za celu Srbiju.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović potvrdio je ranije za "Blic" da je u Vranju došlo do zaražavanja u dvema privatnim firmama i da su u pitanju mladi ljudi. Naveo je da nije iznenađenje što se broj novoobolelih povećao jer epidemija na jugu Srbije kasni, te da je danas došlo vreme da sagledamo kako smo se ponašali u prethodnih sedam dana. Rezultati pokazuju da ne bi trebalo da dolazi do opuštanja, već da i u narednom periodu moramo da nosimo maske i držimo distancu.

Ukupan broj obolelih Vranjanaca, prema poslednjim informacijama je 180, a hospitalizovano je njih 93. Od subote su u Vranju na lečenje primljene 70 zaražene osobe, od čega 55 iz fabrike nameštaja 'Dodić'.

Leskovac prestigao Beograd

Leskovac je po broju novozaraženih 8. i 9. maja prestigao Beograd. Nekoliko puta do sada spominjao se značaj broj obolelih u leskovačkoj fabrici “Jura”, u kojoj je od početka epidemije registrovano 57 pozitivnih nalaza zaposlenih radnika, a značajan porast broja obolevanja registruje se od 5.maja.

Negotin i još jedan slučaj Gerontološkog centra

Ono što nije trebalo da se dešava, dogodilo se – virus je ušao u zatvorene kolektive. Tako su pored fabrika pogođeni i gerontološki centri. U domu za stara lica "Radost" u Negotinu obolelo je 49 lica zbog nemarnosti nadređenih.

Više javno tužilaštvo u Negotinu odredilo je danas zadržavanje Branki P. direktorki Doma za stara lica "Radost" jer nije preduzela propisane i potrebne mere za sprečavanje širenja korona virusa. Zbog ove nemarnosti od korona virusa preminulo je šest korisnika.