NEVREME TUTNJI SRBIJOM, U SJENICI SE SVE ZABELELO, na udaru će se naći do večeras i drugi delovi Srbije! (FOTO)

Nevreme, koju su meteorolozi najavili za danas popodne, stiglo je u Srbiju, a na udaru se prvo našla zapadna Srbija. U ovom delu zemlje sve se zabebelo.

Ogromna količina grada sručila se na Sjenicu.

Ovo je prvo jače nevreme ove godine. Nevreme se sa jugozapada zemlje kreću se dalje ka istoku i severoistoku, gde je tajoše moguća je pojava krupnog grada i olujnih udara vetra.

Nakon Sjenice, na udaru će u narednih sat-dva biti istočni deo doline Zapadne Morave, pre svega deo od Trstenika do Kruševca. U ostatku zemlje je za sada mirno, a u večernjim satima se kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju na širem području.

As expected, orography triggered first cells over southern areas of Serbia. Radar shows reflectivity >=60dBZ.

Photos from Sjenica, SW Serbia (source: SM forum). pic.twitter.com/zMixKc5XBk