Detaljan kalendar povratka u škole - Evo kada se zaključuju i popravljaju ocene, a kad polaže mala matura

Mada izmene Pravilnika o kalendaru vaspitno obrazovnog rada u osnovnim školama za ovu godinu još uvek nisu zvanične, Ministarstvo prosvete već je direktorima škola uputilo dopis o tome kako bi ova školska godina trebalo da se završi.

Prema tim uputstvima je izvesno da će se onlajn nastava završiti 1. juna, te da će tada svi đaci imati zaključene ocene iz svih predmeta. Međutim, to neće biti i kraj ove školske godine, nego će,od ponedeljka, 1. juna, do utorka, 16. juna, osnovci biti u školskim zgradama. Istina ne svi.

Jedino će svi mali maturanti morati u školske zgrade. Oni će u ponedeljak, 1. juna u svoje škole doći da preuzmu probne završne testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i kombinovani test sa pitanjima iz fizike, hemije, geografije, biologije i istorije.

Ove testove rešavaće kod kuće i rešene ih vratiti u utorak, 2. juna, kada će u školama polagati probni završni test iz matematike.

Škole koje imaju do tri odeljenja osmog razreda ovaj probni test organizovaće od 8 do 10 sati, dok će škole sa više odeljenja, pored ovog termina, imati još jedan, od 11 do 13 sati.

Osmaci nezadovoljni zaključenim ocenama moći će da se jave i pokušaju odgovaranjem u školi da ih poprave od 1. do 5. juna, za šta će svaki dan biti rezervisano po sat i po vremena.

Za njih će 5. juna biti i zvanično završena ova školska godina, ali će od 3. do 15. juna svakog radnog dana, po sat i po vremena biti održavana pripremna nastava za polaganje završnog ispita. Osmaci će ovaj ispit polagati u svojim školama 17., 18. i 19. juna.

Ova školska godina biće jedinstvena i po tome što je zbog vanrednog stanja izazvanog pandemijom Izmenama i dopunama Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnoj školi omogućeno zaključivanje ocena sa manje od četiri u ovom polugodištu, to jest i sa samo jednom ocenom iz usmenog ispitivanja, za koje se može koristiti neki od veb-alata koji su se u prethodnom periodu pokazali kao pogodni.

Zaključivanje s manje od četiri ocene u polugodištu

Zaključna ocena na kraju godine izvodi se na sličan način, kao i kada se nastava realizovala na uobičajen način, to jest potrebno je uzeti u obzir sve ocene, i ocene koje su date tokom nastave na daljinu, kao i one koje su evidentirane u ostatku nastavne godine (četiri ocene tokom prvog polugodišta i najmanje jedna ocena na početku drugog polugodišta su sastavni elemente za zaključnu sumativnu ocenu).

Učenici ostalih razreda u školske zgrade vratiće se samo ako žele da pokušaju da poprave neku od zaključenih ocena. Ovo popravljanje ocena biće organizovano od 8. do 15. juna, a da bi to uradili osnovci će morati da se prijave svojim učiteljima, odnosno razrednim starešinama.

Svaka škola, prema zainteresovanosti svojih učenika za popravku ocena, napraviće takav raspored da za učenike svakog razreda osvoji po sat i po vremena dnevno svakog radnog dana, sa vremenskim razmakom između razreda i uz poštovanje svih preporučenih zdravstvenih mera, te da obezbedi da u učionici ne bude više od 10 učenika.