U SRBIJI TROJE DECE OBOLELO OD KAVASAKIJA! Dr Nestorović otkriva sve o ovom sindromu i da li je POVEZANA SA KORONAVIRUSOM

"Ovaj sindrom nije misteriozan, niti je nepoznat, i već smo se ranije susretali sa njim", kaže pulmolog.

“Za poslednja četiri meseca kod nas smo imali tri slučaja oboljevanja od Kavasaki sindroma, jedan kod nas u Tiršovoj. Ovaj sindrom niti je misteriozan, niti je nepoznat, niti je sad došao u Srbiju”, rekao je naš priznati pulmolog prof. dr Branimir Nestorović.

- To je stanje koje dobro znamo, relativno retka bolest. Tri slučaja za četiri meseca, to je njegova učestalost. Ne znamo šta je uzrok, zato se zove sindrom, liči na virusnu infekciju. Glavni simptomi su temperatura koja traje do pet dana, crvenilo na dlanovima i tabanima... Uglavnom prođe spontano pa ni ne znamo da su ga deca preležala - objasnio je dr Nestorović.

Ipak, može da dođe do komplikacija.

- Kod nekih se javljaju problemi sa srcem, uglavnom tokom druge ili treće nedelje bolesti. Umre oko 2% onih koji imaju sindrom. Nama u “Tiršovoj” niko nikad nije umro, u jednoj drugoj zdravstvenoj ustanovi jeste jedan dečak. Ponavljam, to je retka bolest, ne preterano interesantna.

U Evropi i SAD su počeli Kavasaki sindrom da povezuju sa trenutno aktuelnom koronom.

- Kada se desi korona, razne bolesti krenu da se pojavljuju udružene, svaka infekcija može da izazove drugu bolest. Kovid je neobičan, mnogo ljudi ima pozitivan test, a nema tegobe. Kažu da je u svetu potvrđeno 230 slučajeva oboljevanja dece od Kavasaki sindroma, ali to je na milione inficiranih ljudi od korone malo, veoma malo. Da su povezani očekivao bih više pacijenata, a kod nas eto troje, od kojih dvoje za vreme epidemije kovida - dodao je Nestorović.

Priznati pulmolog tvrdi da roditelji ne treba da strahuju.

- Dijagnoza se lako postavlja, kao što sam rekao temperatura koja traje 3-5 dana, crvenilo na dlanovima i tabanima... Dovoljno je osim toga uraditi ultrazvuk srca i ako se uključi terapija nema opasnosti po decu - zaključio je Nestorović.

Nema više teških slučajeva korone, niko ne ide na respirator

Prof. dr Branimir Nestorović tvrdi da je priča sa korona virusom - skoro završena.

- Mi nemamo više teške slučajeve, nemamo zapaljenja pluća, niko ne ide na respiratore. U Beogradu imamo 1-2 pacijenta dnevno sa simptomima, sve su to lakši slučajevi - rekao je Nestorović.