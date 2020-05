NOŠENJE MASKI JE I DALJE VRLO VAŽNO! DR TIODOROVIĆ ZA PINK otkrio i kakva je epidemiološka situacija u Leskovcu i Vranju

Dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član republičkog Kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa, rekao je da sve mere ostaju na snazi, što se tiče primene zaštitnih sredstava.

- Maska je i dalje vrlo važna i obavezna prilikom ulaska u zatvoreni prostor, kada uđete u tržni centar ili kafić. Ona nije obavezna na otvorenom, ako poštujete rastojanje, ali ako će vam neko prići bliže od dva metra, onda ipak treba staviti masku - istakao je Tiodorović za Novo jutro TV Pink.

Tiodorović kaže da ćemo maske verovatno koristiti jedno duže vreme u direktnom kontaktu.

On je rekao da može da se kaže da je situacija sa epidemijom u Leskovcu pod kontrolom, a da će uskoro tako biti i u Vranju.

Tiodorović je izjavio da najveći deo novozaraženih iz ta dva grada čine mladi ljudi, sa blagim ili u ređim slučajevima srednje teškim simptomima, što je pokazatelj da se epidemija smiruje.

- U pitanju je pojava pozitivnih sa lakšom i mnogo manje i vrlo retko onih sa srednjom kliničkom slikom. I u Leskovcu i Vranju dominiraju mladi ljudi koji su pozitivni i mogući su prenosioci ove zaraze. Na jugu Srbije su dve velike fabrike sa oko 2.850 ili 1.300 radnika u drugoj fabrici, tamo radi mladi svet i žene i muškarci koji su iz okolnih sela - rekao je Tiodorović.

Kako navodi, dobar deo zaraženih koronavirusom iz Leskovca i Vranja pripada seoskoj populaciji.

- Treba znati da oni žive u domaćinstvima u kojima postoje dve, pa i tri generacije. Zbog toga je važno da ih kontrolišemo, da se mere zaštite sprovode do kraja i da ne zaraze starije u svom domaćinstvu, da ne budu pogođeni infekcijom koja je za njih opasna - kazao je Tiodorović.

Prema njegovim rečima, formirani su operativni timovi od predstavnika sanitarne inspekcije i inspekcije rada, koji će nadgledati kako se sprovode sve mere koje su preventiva da ne dođe do širenja infekcije.

Bilo je zaraženih u vrtićima u Leskovcu, Vranju i Vlasotincu ali deca nisu bila ugrožena

Tiodorović je rekao da su pojedine medicinske sestre i negovateljice u vrtićima u Leskovcu, Vlasotincu i u Vranju bile pozitivne na koronavirus, ali su tokom rada koristile zaštitnu opremu zbog čega nijedno dete nije bilo ugroženo, pa ti vrtići mogu da nastave sa radom.

On je rekao da je tokom epidemije koronavirusa struka pokazala da su deca vrlo malo osetljiva na taj virus, naročito deca uzrasta do deset godina, ali da je ipak kroz pedijatrijske kovid bolnice u Srbiji do sada prošlo gotovo 600 dece koja su imala neke od simptoma.

Tiodorović dodaje da se u pedijatrijskoj Kovid bolnici u Nišu trenutno prati devetoro dece, a da je kroz ovo odeljenje do sada prošlo više od 60 dece koja su bila pozitivna na testiranju na koronavirus, odnosno čiji su roditelji bili pozitivni.

- U beogradskoj bolnici "Dragiša Mišović" deo za decu prešao je brojku od 500. Od početka epidemije preko 500 dece prošlo je kroz taj deo bolnice - kazao je Tiodorović.