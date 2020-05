DA LI SU PRED NAMA VRELI DANI?! Meteorolog otkrio da li nas očekuje PAKLENO LETO sa ekstremnim temperaturama!

Meteorolog Đorđe Đurić rekao je da su maj i jun meseci kada se u nekom delu Srbije najčešće dešavaju gradonosne oluje i nepogode.

-Srećom, to se tek dogodilo pre nekoliko dana i tu smo imali kombinaciju snažnog ciklona iznad centralnog Mediterana i iznad naših predela je bila jaka struja i atmosfera je bila veoma nestabilna. To su sve bili uslovi za stvaranje tih moćnih oblaka koji dovode do grada - istakao je Đurić za Pink.

Kako kaže, dobra stvar je da su oluje iza nas.

-Taj snažni superćelijski oblak se formirao iznad Pešterske visoravni i bukvalno je Sjenica bila prva na udaru - objasnio je on.

Đurić kaže da se sve češće javljaju vrela leta sa dugim nizom tropskih dana, kada su temperature ne samo preko 30 , već i preko 35 stepeni.Meteorolog je rekao da je pred nama niz nestabilnih dana i da će doći jedan kraći "front" koji će nam doneti zahlađenje i pad temperature i prolaznu kišu.

-To će biti uvod za narednu sedmicu koja će biti nestabilna u vidu pljuskova sa grmljavinom i treba biti u pripravnosti, ako dođe do grmljavinskih oluja - ističe on. Đurić kaže da su prognoze najpouzdanije do 10-ak dana.

-Postoji mogućnosti da na nivou Evrope bude vrelo i toplo leto, što ne znači da će u Srbiji biti ekstremnih temperatura - rekao je Đurić i dodao da će više na udaru biti zapadni deo Evrope.