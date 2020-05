Vučević: Novi Sad dobija četvrti most. To nije pusta želja, već konkretan plan! (FOTO)

Gradonačelnik Novog Sada Milos Vučević izjavio je danas da je potpuno izvesno da će Novi Sad dobiti i četvrti most koji bi trebalo da spaja Bulevar Evrope i Sremsku Kamenicu.

Vučević je novinarima u Novom Sadu rekao da je juče Vlada Srbije, na predlog Novog Sada i uz podršku predsednika Republike, proglasila projekat novog mosta u Novom Sadu za projekat od nacionalnog značaja.

- To znači da je gotovo izvesno da Novi Sad dobija četvrti most – produžetak Bulevara Evrope i spajanje kod obilaznice u Sremskoj Kamenici. To je za mene toliko važna vest za Novi Sad, toliko smo se trudili da vratimo i zajedno smo sa potpredsednicom Vlade, Vladom Srbije, i predsednikom podizali Žeželjev most, a danas smo u stanju da planiramo, projektujemo i izvedemo novi most u Novom Sadu i i nije to neka pusta želja, već konkretni i realni planovi i nešto što ćemo veoma brzo krenuti da radimo. Hvala svima, Vladi, predsedniku Repiblike i potpredsednici Vlade Zorani Mihajlović – istakao je Vučević.

On je danas, zajedno sa potpredsednicom Vlade Republike Srbije i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zoranom Mihajlović, obišao završne radove na izgradnji nadvožnjaka preko auto-puta Beograd - Novi Sad i radove na izgradnji stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Novom Sadu.