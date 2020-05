OD PONEDELJKA SVIMA PO 100 EVRA: Nekima je novac već na računu, a evo koja je procedura za isplatu i PODIZANJE para

Krajnji rok za prijavu je 5. jun.

Za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra prijavilo se više od 3,8 miliona građana Srbije. Penzionerima je ta pomoć već isplaćena, novac je juče legao na račune oko 160.000 korisnika socijalne pomoći, a ostalim građanima, koji su se prijavili onlajn ili telefonskim putem, novac će početi da se isplaćuje od ponedeljka, 25. maja.

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da će država dnevno isplaćivati po pola miliona građana.

- Do sada se prijavilo 3.880.000 građana Srbije da primi novčanu pomoć u iznosu od 100 evra i kada na taj broj dodate sve penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, to je oko 5,8 miliona građana koji su se prijavili ili već primili novčanu pomoć - rekao je Mali.

Očekuje se, kako je dodao, da će do 1. ili 2. juna biti završen sve isplate za one koji su se prijavili za pomoć od 100 evra.

Ministar finansija je podsetio je da je poslednji rok za prijavu 5. jun, a da će onima koji se budu prijavili poslednjeg dana novac biti isplaćen na račune banaka do 7. juna.

Kako podići novac

Prijavljivanje i onlajn i telefonom, je vrlo jednostavno i traje manje od minuta, a građani prilikom prijave ostavljaju svoj jedinstveni matični broj (JMBG), broj lične karte i banku u kojoj imaju otvoren račun, na koji će im biti uplaćeno 100 evra.

Ukoliko državljanin nema tekući račun, potrebno je da se pri podnošenju prijave izjasni u kojoj banci želi da mu se otvori jednokratni namenski račun – ili da tu banku izabere sa spiska prilikom onlajn prijave, nakon čega će račun automatski biti otvoren, bez ikakvih troškova. Nakon podizanja novca, namenski račun će biti ugašen.

Jedno od važnih pitanja je i da li sredstva sa namenskog računa moraju da se podignu u gotovini na šalteru banke ili mogu direktno da se preusmere na neka plaćanja.

- Sredstva sa namenskog računa se podižu u gotovini. Nakon što sredstva budu podignuta, namenski račun, koji je otvoren samo u tu svrhu, biće ugašen. Ipak, državljanin nije ograničen, te može da u ugovornom odnosu sa bankom definiše i dodatne usluge koje bi koristio kod konkretne banke, a koje bi se odnosile na navedena sredstva - navodi se u zvaničnom objašnjenju.

Korisnicima socijalne pomoći novac na računu

Ministar je pozvao korisnike socijalne pomoći da podignu iznos od 100 evra koji im je automatski uplaćen na račun i istakao da će, dok se socijalna pomoć prima po porodici, pomoć od 100 evra biti isplaćena svakom punoletnom članu porodice.

- Svaki član porodice koji je punoletan dobio je 100 evra na svoj račun, a ako nije imao račun, mi smo otvorili namenski račun za njega u Poštanskoj štedionici - rekao je Mali.

Jednokratnim ovlašćenjem do novca

Penzionerima i svim građanima koji zbog zdravstvenog stanja ili drugih opravdanih razloga ne mogu lično da podignu novac na ime jednokratne pomoći od 100 evra, omogućeno je da u poslovnim prostorijama banaka i JP Pošte Srbije novčana sredstva sa posebnog namenskog računa budu isplaćena ovlašćenom licu, na osnovu jednokratnog ovlašćenja.