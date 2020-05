UNIJA ZAKUPACA SRBIJE ZAHVALNA GRADONAČELNIKU NOVOG SADA MILOŠU VUČEVIĆU! Oslobođeni smo zakupnine za ova dva meseca tokom kojih nismo radili

View this post on Instagram

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je danas u pratnji Zorane Mihajlović, potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gradilište u naselju Jugovićevo. Trenutno su u izgradnji objekti sa stanovima za pripadnike snaga bezbednosti. U prvoj fazi radova biće završeno 548 stanova, a izvođač radova je “Best izgradnja” iz Novog Sada. U novoizgrađenom kompleksu nalaziće se i osnovna škola, vrtić, kao i atletska dvorana. Projekat izgradnje stanova za pripadnike službi bezbednosti jako je važan za Novi Sad i za Srbiju. Veoma je značajan za privredni razvoj našeg grada, a ministarstvo je uputilo dopis Komisiji Vlade Republike Srbije da se projekat proširi tako da i zdravstveni i prosvetni radnici mogu da konkurišu za stanove. #samonovisad #novisad #jugovićevo #stanovi #bezbednost