RASKOŠNI DVORAC U SRBIJI KRIJE VELIKE TAJNE - Izgradio ga je čuveni srpski junak koji je oslepeo na Solunskom frontu (FOTO)

Svi su čuli za srpsku prestonicu pršute, zlatiborsko selo Mačkat, ali samo oni koji su obišli ovo malo mesto između Užica i Čajetine, videli su velelepni dvorac, nesvakidašnji za ovaj kraj Srbije.

Dvorac je sagradio Ratko Šopalović, heroj u Prvom svetskom ratu, koji je na Solunskom frontu ostao bez očiju.

- Dok je ležao u bolnici, došao je kralj Aleksandar, a Ratko mu je skrenuo pažnju zbog svoje mladosti i teških povreda. Pitao ga je kako se oseća, a Ratko mu je odgovorio da mu je žao što ne može videti oslobođenu Srbiju. Kralj je to zapamtio, i prilikom posete Zlatiboru raspitao se za ovog junaka. Poslao ga je na školovanje u Francusku, a zatim dao na korišćenje dve vojne kantine, jednu u Sarajevu,a drugu u Čačku - rekao je za RINU, Radojica Vasiljević, sveštenik koji je u Mačkatu dočekao penziju.

Visoka pukovnička plata i dve kantine, omogućile su slepom junaku dobre prihode i zato je odlučio da ostvari svoj dugogodišnji san. U rodnom Mačkatu počeo je da gradi kuću, neviđenu za to vreme u srpskim selima. Sa gradnjom se započelo 1927. godine, a završilo deceniju kasnije.

- Otac je ovakav dvorac video u Grčkoj gde je službovao i želeo je i sebi da napravi takvu kuću. Kad su mu finansije to dozvolile angažovao je radnike iz Dubrovnika koji su bili vešti majstori za ovakav vid građevina. Majdan se nalazio u blizini, a otac je svaki kamen lično opipao. Čak se i nekoliko puta rušilo, kako bi se uradilo po njegov želji. Imao je nameru ovde da otvori sirotište ili dom za slepa i slabovida lica - rekao je Gvozden Šopalović, Ratkov sin.

Velelepni dvorac u zlatibroskom selu ima 1156 kvadrata, tri sprata i dvadeset soba. Međutim, već godinama unazad jedini stanovnik ovog zdanja jeste upravo Gvozden, koji čuva uspomenu na pokojnog oca i sva njegova odlikovanja, ukupno petnaest.

- Imao je više odlikovanja od generala Smiljanića i zaista je važio za velikog heroja, iako je bio slep. Prema izjavama pojedinih poznavalaca tog doba, čak je i Josip Broz Tito jedno vreme radio kod njega. Umro je 7. Maja 1969. godine u Mačkatu, a sve vreme je živeo u ovoj kući - kaže Gvozden.

U izgradnju raskošnog dvorca, pored radnika iz Dubrovnika bili su uključeni i Ratkovi rođaci, koji su za to bili pošteno plaćeni, ali su ipak nakon njegove smrti tražili svoja prava i deo kuće. Kako kaže Gvozden, sudski proces trajao je od 1973. do 2009. godine i konačno je on postao jedini vlasnik dvorca u Mačkatu.

Država je ovo zdanje proglasila za kulturno-istorijsko dobro i sada se čeka bar neka reakcija nadležnih kako bi se dvorac otrgnuo od zuba vremena, ali i zaborava, jer srpka istorija i herojstvo utkani su u njegove zidove.