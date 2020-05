Sudija Prekršajnog suda u Čačku Danka Đorđević Grujičić oslobodila je odgovornosti dvojicu mladića i drugove iz ovog grada - Veljka V. (19) i Veljka Đ. (19), okrivljene za kršenje Zakona o javnom redu i miru.

Ona je u pravosnažnoj presudi ocenila da se u ovom slučaju radi o "mladalačkim đačkim simpatijama", pa su dvojica mladića oslobođena bilo kakve krivice.

Da podsetimo, Policijska uprava u gradu na Moravi teretila je Veljka V. da je 16. aprila prošle godine u 16.20 u Ekonomskoj školi u Čačku zajedno sa drugom Veljkom Đ. ušao u učionicu na drugom spratu, prekrivajući lice maskom "anonimus" i držeći dečji pištolj na kapisle u rukama. Nakon toga je njegov imenjak pucao iz svog pištolja na kapisle u pravcu plafona, a Veljko V. se prisutnima obratio rečima: "Ovo nije kidnapovanje, već samo mali znak pažnje", a zatim je Veljko Đ. iz ranca svog imenjaka izvukao ružu i spustio je na klupu za kojom je sedela učenica M. J., a potom su obojica izašla napolje.

Maskirani mladići brzo su shvatili da su prekardašili sa ovom neobičnom izjavom ljubavi, pa su sledećeg jutra otišli u čačansku policiju i prijavili se. U odbrani pred sudom Veljko Đ. naveo je da je sve bilo smišljeno kao šala, jer je želeo da pred svojom simpatijom skrene pažnju na sebe. Kupili su u kineskoj radnji maske i dva dečja pištolja na kapisle koje je platio Veljko V., čija je uloga bila da finansira nabavku pošto Veljko Đ. nije imao para, i da nosi crvenu ružu u rancu. Pištolj Veljka V. je bio neispravan, pa on nije ni pucao.

Ovu đačku melodramu opisao je na sudu, kao svedok, i Dejan Zlatić, profesor matematike u Ekonomskoj školi, koji je u tom času držao nastavu za 20 učenika. On je naveo da nije bio siguran ko su oni, ali da je bio iznenađen dešavanjem, pa ih je dva puta upozorio da izađu napolje. Smatra da ovakvo njihovo ponašanje nije izazvalo uznemirenje ni paniku među učenicima. Čas je nastavljen kao da se ništa nije dogodilo, pošto su se učenici tako ponašali, a on je odmah posle događaja o svemu obavestio pomoćnika direktora škole. Sledećeg dana mladići su došli u školu i izvinili se za svoje ponašanje.

Okrivljenog Veljka Đ. nije teretila ni majka devojke M. J., rekavši na sudu da momak nije imao loših namera, već je samo hteo da skrene pažnju njenoj ćerki, i smatra da je on dobra osoba.

Okrivljenom Veljku V. pretila je kazna od 10.000 do 150.000 dinara, ili rad u javnom interesu od 80 do 360 časova, a njegovom imenjaku od 100.000 do 150.000 dinara ili zatvor od 30 do 60 dana.

Sud je utvrdio da mladići nisu do sada kažnjavani, i da je ovde reč o mladalačkoj zanesenosti, usled simpatije i zaljubljenosti. Očito se radi o mladalačkim simpatijama, pri čemu okrivljeni nisu imali nameru nikoga da povrede, a uzeta je u obzir i činjenica koju su potvrdili svedoci, da se niko od prisutnih nije uplašio i da je njihov postupak izazvao smeh, kako učenika, tako i profesora.