VLADA SRBIJE DALA SAGLASNOST! Posao dobija 455 negovateljica i 127 zdravstvenih radnika!

Vlada Srbije dala je danas saglasnost da se u radni odnos na neodređeno vreme primi 455 negovateljica i 127 zdravstvenih radnika u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, koji su tokom vanrednog stanja bili angažovani po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u ovim ustanovama.

Negovateljice i zdravstveni radnici pokazali su visoku profesionalnost i posvećenost u negovanju i lečenju pacijenata tokom epidemiološke situacije izazvane zaraznom bolesti Covid-19, a čije je angažovanje neophodno i nakon ukidanja vanrednog stanja, kako bi se sprečile i otklonile posledice ove zarazne bolesti, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima posle sednice vlade.

Na današnjoj sednici usvojen je regulatorni okvir kojim se pruža dodatna podrška oblastima turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja zbog otežanih ekonomskih uslova usled pandemije Covid-19.

Privrednim subjektima iz navedenih oblasti biće omogućeno dobijanje kredita Fonda za razvoj za tekuću likvidnost i obrtna sredstva pod izmenjenim uslovima, koji podrazumevaju rok otplate do pet godina koji uključuje grejs period do dve godine, ukupno trajanje kredita je do 24 meseca grejsa i do 36 meseci otplate, kamatnu stopu od 1 odsto na godišnjem nivou.

Krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima, a maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti: za preduzetnike i mikro pravna lica do 20.000.000 dinara, za mala pravna lica do 80.000.000 dinara i za srednja pravna lica do 180.000.000 dinara. Najviši iznos odobrenog kredita može biti do 80 odsto ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju.Vlada je odlučila i da 2020. godina bude proglašena godinom solidarnosti i saradnje, s obzirom na to da su se organizovana solidarnost i saradnja na svim nivoima u društvu pokazali kao neophodan faktor u očuvanju života i zdravlja stanovništva tokom epidemije Covid - 19.

Pokretanje ove inicijative ogleda se u unapređenju saradnje državnih organa, stručnih, humanitarnih i strukovnih organizacija i udruženja radi poboljšanja kvaliteta života u svim segmentima, kao i predloga za unapređenje i usmeravanje međunarodne saradnje, navodi se u saopštenju.