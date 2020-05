View this post on Instagram

"Vreme je da otvorenije govorimo o dve stvari. Jedna je kako da sagledamo odnose u svetu i o poziciji Srbije u budućnosti, kako i na koji način ćemo reagovati na ekonomske, političke i zdravstvene izazove." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na međunarodnoj konferenciji „Svet posle virusa korona“.