Danas u Srbiji od sredine dana kiša, pljuskovi i grmljavina

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, pre podne na severu sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima ponegde sa kišom. Od sredine dana u svim krajevima sa kišom i pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, na severu i istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 8 do 12 C, a najviša dnevna od 16 do 21 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu promenljivo oblačno, pre podne sa dužim sunčanim intervalima. Od sredine dana povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniza temperatura oko 10 C, a najviša dnevna oko 18 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 7. juna:

Promenljivo oblačno, u ponedeljak mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a u utorak i sredu u većem delu suvo, uz ređu pojavu kiše ili lokalnih pljuskova uz mogućnost grmljavine. Do četvrtka temperatura ispod prosečnih vrednosti. U četvrtak i petak pretežno sunčano i toplo. Za vikend promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.