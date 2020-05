"Srbija je na dobrom putu. Pokazali smo da privreda može ponovo da se pokrene, da ponovo život krene punim kapacitetom"

Srbija je na dobrom putu i na svom primeru je pokazala da i pandemija i svetski "nevidljivi neprijatelj" može da se na kvalitetan način sanira i da se vratimo u normalu, ocenio je urednik portala "Embargo" Predrag Jeremić.

-Pokazali smo da privreda može ponovo da se pokrene, da ponovo život krene punim kapacitetom. To je sigurno neophodno i mislim da se polako u Srbiji vraćamo na stare staze - istakao je Jeremić za Pink.

On je podsetio da nas uskoro očekuju izbori, ali da nema preterane tenzije, što je dobro.

-Nema preteranih iskakanja, što je dobro i nadamo se da će tako i ostati - rekao je Jeremić, dodajući da veruje u to da smo nešto naučili nakon 30 godina višepartijskog sistema.

-Nadam se da smo shvatili da se samo na izborima odlučuje ko će vladati Srbijom i da ne postoje drugi načini, a i sve preporuke sveta idu u tom smeru - rekao je Jeremić.

Što se ekonomije tiče, Srbija je na dobrom putu.

-Naravno, ima tu dosta poteškoća i problema i mislim da treba raditi na našem unutrašnjem privrednom planu, treba podsticati domaću proizvodnju i privrednike - dodao je on i rekao da su, naravno, uvek dobro došle i strane investicije.

Predsednik društva lobista Srbije Nenad Vuković, kaže da sve stvari koje se rade kada je je u pitanju preraspodela sredstava EU, sredstva koja Srbija dobija, sve je to uticaj lobiranja na evropske donosioce odluka.

-Ta situacija da smo izašli iz ove teške krize koja je pokazala da us vetu ne mogu stvari da se do kraja predvide, to se završilo i pokazuje da život teče dalje. Novac traži da se oplođuje, privreda ne može da stoji, ljudi moraju da rade, - rekao je Vuković, dodajući da vidimo da je svet "živnuo".