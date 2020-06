STIŽE SNEG U SRBIJU: Velika vremenska prognoza za gradove u Srbiji, a evo kada možemo očekivati sunce

U prvoj polovini meseca nećemo vezati pet dana lepog vremena.

Da li oktobar ili novembar, zapitali su se skoro svi stanovnici Srbije kada su ovog prvog junskog jutra pogledali kroz prozor. Lepih vesti nema mnogo - pravo jesenje vreme zadržaće se sve do kraja dana i većim delom nedelje, a ne bi čudilo ni da nam se planine ponovo zabele.

Bez kišobrana napolje nećemo ići sve do četvrtka, kaže za Telegraf.rs meteorolog Đorđe Đurić.

- Do kraja dana zadržava se pretežno oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom. Na jugu zemlje poslepodne može doći i do pljuskova sa grmljavinom. Danas je 1. jun, ali ni po koja pahulja na Kopaoniku ne bi trebalo da nas iznenadi. Na višim i najvišim planinama iznad 1.700 metara ne očekuje se zimski scenario kao pre neki dan, kada se Kopaonik prilično zabeleo, no mogući su susnežica i slabiji sneg - kaže Đurić iz Weather2Umbrella.

Današnje vreme ostaje pravo jesenje, sa temperaturama koje će se u većini predela kretati oko 15 stepeni.

- I sutra se zadržava umereno do potpuno oblačno vreme. Biće nešto toplije nego danas, ali i dalje sa uslovima za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ipak će popodne biti više sunčanih intervala. Duvaće pojačani severozapadni vetar, a temperatura će se vrteti oko 20 stepeni Celzijusa - objašnjava on.

Već u sredu čeka nas više sunca i stabilnije vreme.

- U većem delu zemlje biće umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, dok se ponegde ipak mogu javiti pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura se i u sredu zadržava na oko 20 stepeni.

Nešto proleća konačno ćemo moći da "ukrademo" u četvrtak.

- Od četvrtka će se uspostaviti jugozapadno strujanje, odnosno sa Mediterana će doći do priliva osetno toplije vazdušne mase u našu zemlju. To znači da će četvrtak biti znatno topliji dan, sa temepraturama od 24 do 28 stepeni, što jeste prosek za ovo doba godine. U većini predela zadržaće se dosta sunačnih intervala, no veće pojave pljuskova sa grmljavinom će i dalje biti moguće u pojedinim preledelima. Ipak, vreme će biti toplije i stabilnije, uz više suvih perioda - ističe Đurić.

No, prolećna sreća neće biti dugog veka. Već u petak može doći do prolaznog naoblačenja, tako da se na kraju radne nedelje popodne i uveče, kao i u subotu prepodne, može doći do pljuskova sa grmljavinom. Svejedno, ostaje toplo.

- Temperature će i dalje biti u skladu sa kalendarom, oko 25, pa i do 30 stepeni Celzijusa. Ukoliko u nedelju ne dođe do promena, zadržaće se sunačno i toplo vreme, sa temperaturama do 30 stepeni. Nakon toga iduće nedelje ponovo stiže jedno prolazno naoblačenje sa kišom i grmljavinom - kaže meteorolog.

Sve u svemu, prvi dani juna biće topliji, ali duže stabilizacije vremena nema na vidiku.

- Prva polovina juna će ovako prolaziti. Nećemo spojiti 5 do 7 dana lepog vremena - zaključuje on.

Druga nedelja juna - red kiše, red sunca i oblaka

Po podacima AccuWeather sajta, u Beogradu će 8. juna biti kišno, dok će se ostatak nedelje menjati vedro i oblačno vreme, sa temperaturama između 22 i 26 stepeni. U Novom Sadu se kapljice ne očekuju tokom cele nedelje, mada nijedan dan neće biti potpuno vedar. Letnje haljine i majice sa kratkim rukavima dobiće šansu uz temperature od oko 25 stepeni.

Ponedeljak 8. jun i sreda 10. biće kišni u Nišu, dok će tih istih dana u Negotinu biti čak do 31 stepena Celzijusa. Maksimalne dnevne temperature se druge nedelje juna neće spuštati ispod 25 stepeni.

Subotica će biti nešto hladnija, ali za razliku od dobrog dela zemlje očekuje se da do kraja nedelje bude suva.

Očekuje se da vetroviti Vršac u drugoj nedelje juna bude i kišan samo u ponedeljak.

Slično vreme kao u Priboju se u narednoj sedmici očekuje i u Užicu, gde će najviša temperatura biti oko 21 stepen Celzijusa, i to u nedelju 14. juna.

Novi Pazar se danas izvukao bez kiše, ali zato mu idući ponedeljak, utorak, sredu, četvrtak dosadne kapljice neće dati mira. Ono što je zanimljivo jeste da će se baš tih dana temperature kretati oko 25 stepeni, dok će po prestanku kiše biti za koji stepen hladnije.

Sve u svemu, broj kišnih dana u celom junu ne bi trebalo da bude veći od 12, a topliji dani, bez čestih pljuskova se očekuju tek od 20. juna!