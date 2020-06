SVE O PROBI MALE MATURE! Srpski i kombinovani kod kuće, MATEMATIKA U ŠKOLI

Osmaci su danas dolazili u grupama u dogovoru sa odeljenskim starešinom.

Posle dva i po meseca ponovo je školskim dvorištem odzvanjala graja đaka, ovaj put osmaka koji su se u školske klupe vratili nakon dva i po meseca radi probe male mature.

Osmaci su došli po testove iz srpskog jezika i kombinovanog testa koje će rešavati od kuće, dok će sutra u klupama rešavati test iz matematike, rekao je direktor Osnovne škole "Drinka Pavlović" Jole Bulatović.

"Procedura završnog ispita ove godine je drugačija nego prethodne godine. Deca će test iz srpskog jezika i kombinovani test popuniti kod kuće i doneti ga sutra kada će u školskom ambijentu raditi test iz matematike", rekao je Bulatović za Tanjug.

Prema njegovim rečima, test iz matematike biće simulacija onog što osmake očekuje na završnom ispitu 17, 18. i 19. juna. Pregledanje testova, prema rečima direkotora, neće funkcionisati kao pre, već će se odvijati digitalno, a isti način važiće i za regularno pregledanje male mature.

"Nalepili su identifikacione nalepnice na svoje knjižice, overili pečatom fotografiju u knjižici i popunili pravilno omotnicu oko testa za srpski i kombinovani test. Na tu omotnicu su nalepili identifikacionu nalepnicu i dobili svoj primerak identifikacionog obrasca. To je novina i utvrđena procedura ove godine", objasnio je direktor OŠ "Drinka Pavlović".

Sutra u dve smene, kako navodi, svaka škola koja ima više od tri odeljenja mora u dve smene da primi đake zbog epidemiološke situacije. Danas su đaci dolazili u grupama od 9.00 sa terminima od po sat vremena, objašnjava Bulatović, tako da jedno odeljenje završi u tri termina.

"Sutra đaci dolaze u terminima od 8.00 do 10.00, jedna polovina đaka, a druga polovina od 11.00 do 13.00, kako bi radili test matemtike i u potpunosti probaju onako kako će biti nazavršnom ispitu", istakao je Bulatović.

Upustvo o načinu realizacije pripremne nastave škole su dobile od Ministarstva prosvete posredstvom školskih uprava pre dve nedelje, i svi su u obavezi da naprave raspored pripremne nastave.

"Važno je istaći da se i dalje forsira onlajn nastava i da su kolege u školi s tim vidom nastave počele i ranije nego što je to predvideo kalendar. Ono što je zvanično, to je da pripremna nastava traje od 3. do 15. juna i subotom. Za one učenike koji su izrazili želju da vide svog nastavnika, mi smo to i obezbedili. Ti se učenici mogu javiti odeljenskom starešini, koji dalje zahteva termin od predmetnog nastavnika, a nakon toga škola organizuje raspored pripremne nastave. Mi ove godine za taj vid pripremne nastave nemamo mnogo zainteresovanih đaka", kazao je direktor.

Osmaci koji žele da poprave ocene mogu to da učine do 5. juna.

"Nastavnici su predložili zaključne ocene, ali ako đak nije zadovoljan, on može da ih popravi. On treba da se javi razrednom starešini, a starešina upravi škole, koja kasnije pravi raspored popravljanja ocena", rekao je Bulatović za Tanjug.

On smatra da su se učenici dobro snašli tokom pandemije korona virusa i onlajn nastave, jer su sada imali priliku, kako kaže, da znanja koja poseduju o tehnologijama primene u prave svrhe.

"Međutim, živa reč nastavnika se ne može zameniti. Tehnike učenja su dobre, ali ne u radikalnoj primeni, tek u kombinaciji sa drugim primenama daju potpuno dobre rezultate. Sa obzirom na to da smo sistem podigli u roku od sedam dana, smatram da je dao dobre i bolje rezultate više nego što smo očekivali", istakao je Bulatović.