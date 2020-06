UKUPNO 118 ZARAŽENIH: Nema novoobolelih u srpskim sredinama na KiM

View this post on Instagram

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 1. јун 2020. године: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 0 - Новооболелих у већински српским срединама. До данас је укупно оболело 118 особа, излечено 106, а преминуло је 10 лица. Оболели су из Косовске Митровице (44), Звечана (25), Лепосавића (24), Зубиног Потока (25). Оболели су смештени у КБЦ Косовска Митровица (2). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - У последња 24 часа није било тестираних лица (до сад тестирано 1.593 лица) у општинама Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић. Свакодневно радимо на утврђивању контаката свих заражених лица, како би евентуално заражена лица била благовремено тестирана. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - У Гњилану, Витини, Истоку, Пећи, Лепосавићу и Косовској Каменици, у срединама у којима живи српско и неалбанско становништво, обезбедили смо и дистрибуирали: лекове за 257 лица, као и основне животне намирнице за већи број породица.