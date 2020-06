MILIVOJEVIĆ ZA PINK: Ovakve scene u SAD još nisam video! Ceo mandat Trampa obeležen je podelom društva, što je sada posebno izraženo (VIDEO)

Rasistički elementi u SAD nisu ništa novo, ali nikada nisu bili ovakvi kao sada, ovoliko rušilačkog tipa, rekao je za TV PINK karijerni diplomata Zoran Milivojević.

Milivojević je istakao da ne pamti ovakvu situaciju u Americi, kakva se može videti sad već više od nedelju dana od kada traju burni protesti zbog ubistva Džordža Flojda.

„Bilo je i ranije nemira po raznim osnovama, ali ovakva eskalacija do sada nije zabeležena. Mislim da je ovo sada „sticaj razni okolnosti“, a da je neposredan povod ubistvo Afroamerikanca“, rekao je Milivojević, i dodaje:

„Ceo mandat predsednika Trampa je obeležen podelom Amerike i to je dosta izraženo. Obeležila je borba za suzbijanje delovanja i uticaja samog predsednika. Tamo je društvo podeljeno i to je u ovom slučaju došlo do izražaja.

Kako kaže, tu je i koronavirus koji zajedno sa ovim deluje i psihološki na ljude.

„Zatvorenost i šteta koju je Amerika pretrpela zbog pandemije, dolazi i ovde do izražaja. Takođe važan je i socio-ekonomski aspekt, nezaposlenost, i kada se sve to stavi u jednu korpu, kao i blizinu izbora, dobija se ovakav rezultat“, rekao je Milivojević.

Prema njegovim rečima, u svim ovim nemirima ima puno elemenata politike.

„Proces preispitivanja Amerike počeo je sa mandatom predsednika Trampa, i borba još nije završena“, rekao je Milivojević i dodao da je jako važno da se nemiri zaustave, jer je to pogodno tlo i za kriminal kao i za rasističke i politički neprihvatljive poteze.

Istoričar Nemanja Starović je istakao da mu se čini da je socijalna baza i uzrok svega što se dešava u Americi pre svega visoka globalizacija koja traje već 30 godina koje su dovele do drastičnog povećanja socijalne nejednakosti.

„Bogati su za 30 godina postali još bogatiji, a srednja klasa je sve malobrojnija i sve manju snagu ima. Tramp i njegovi stratezi su našli način kako da 2016. godine da se obrate toj populaciji i to im je donelo pobedu, međutim, kriza sa korona virusom je dovela do udara upravo na tu srednju klasu“, rekao je Starović.

Kako kaže, mnogi od njih su zaduženi, u kreditima, i oni su se, dodaje, našli na udaru.

„Razumljivo je da je bila potrebna samo jedna varnica da bi se zapalilo i da bi imali scene koje danas imamo“, rekao je Starović.