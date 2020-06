Tokom vanrednog stanja odgovoreno na sve pozive građana za PSIHOLOŠKU POMOĆ!

Tokom vanrednog stanja ministarka Slavica Đukić Dejanović pružala je psihološku podršku građanima putem video poziva, a potražnja je bila toliko velika da se dešavalo da u roku od određenih sat i po vremena bude i do 999 propuštenih poziva.

Ministarka je rekla za Tanjug da je aparat registrovao prve večeri preko 300, potom oko 600, a najviše je bilo 999 propuštenih poziva.

"Opredelila sam se da tu vrstu pomoći pružam građanima kroz video komunikaciju na vajberu, zbog toga što je bilo po mojoj oceni veoma važno da uveče od 21.00 do 22.30 imaju mogućnost da mi se jave, da ja njih vidim, da oni mene vide i da čujem koji su to zapravo njihovi problemi. Imala sam ogroman broj poziva, a samo je broj od 18 do 20 ljudi mogao da stupi sa mnom u komunikaciju, kako bi imao prvu tzv. psihološku pomoć. Poziv je trajao tri do četiri minuta po pacijentu, odnosno po sagovorniku", istakla je Đukić Dejanovićeva za Tanjug.

Prema njenim rečima, predstavljalo joj je veliko zadovoljstvo da na taj način pruži psihološku pomoć, kako kaže, činilo joj se da je bar 15 njih koji su u toku večeri sa njom razgovarali dobilo određeno olakšanje.

"Veče i noć su period kada se ljudi koji imaju mentalni problem osećaju usamljeno, napeto, tužno i imaju problema sa snom. Mnogi su se žalili i na napade panike ili depresivne krize, odnosno, pogoršalo im se psihološko oboljenje koje su već imali od ranije", istakla je ministarka i psihijatar Đukić Dejanović.

Najveći broj ljudi koji je zvao, bio je životne dobi od 25 do 40 godina, radno aktivnih koji su imali realan strah, kako kaže, da će preneti virus deci ili roditeljima, odnosno partneru, zato što rade, idu u prodavnicu ili izlaze napolje.

"Sa njima je bilo jednostavno i uspešno razgovarati. Objasni se lanac infekcije virusom i koju otpornost organizma imaju i kakav im je imunološki status. Racionalnim odgovorima na njihove strahove sami bi zaključivali da je strah pokretač za njihovu brigu i da je dobro što ga imaju", kazala je ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku.

Prema njenim rečima, povod da ostvari ovakve pozive pomoći tokom vanrednog stanja bili su njeni bivši studenti i lekari koji su je pitali šta da kažu sagovornicima koji ih zovu u vezi pandemije korona virusa.

Ministarka kaže da je bilo poziva i mimo određene satnice za to, a da su se oni nastavili i kasnije, ali da ih je prekinula nakon ukidanja vanrednog stanja.

Ona savetuje porodice članova koji i dalje imaju strahove i postraumatski sindrom nakon pandemije korona virusa da potraže pomoć, jer ništa neće tek tako proći samo od sebe.

"Mora se pomoći da se otkloni strah, rečima, odnosno savetima, a ukoliko je potrebno i medikamentoznim sredstvima. Oni koji imaju još uvek strah da će se inficirati, savetujem da izanaliziraju savete stručnjaka, koji kažu da još uvek ima žarišta, zna se gde i tamo ne treba da odlaze. Treba da rade prema uputstvima koja inače daje štab za zdravstvo", dodaje ona i savetuje da svakako treba šetati i komunicirati sa drugima.

Povratak socijalnom životu i radu, obavezama je najbolja terapija, prema njenim rečima, ali ukoliko jedan član porodičnog domaćinstva ili jedan partner ima strah, ne treba da indukuje i ostale.

"Ako ne mogu sami da se oslobode straha, mogu to da učine sa terapeutima ili psihijatrima. Nema razloga da se ostaje dugo izolovan i da se čeka da će se nešto značajno promeniti. Sve one situacije kojih se inače plašimo, a realno nisu opasne ne treba izbegavati, jer se onda pravi psihološka invalidnost", istakla je ministarka Slavica Đukić Dejanović.