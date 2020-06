VUČIĆ NAKON OTVARANJA NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA: Ovo je najvažnija stvar koju smo uradili za Niš! Grad je kaskao, a sada UBRZANO IDE NAPRED (FOTO)

"Napravili smo put za neuporedivno uspešniji Niš i nastavićemo da ulažemo u budućnost grada", izjavio je predsednik Srbije.

U Nišu je danas otvoren Naučno-tehnološki park, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, koji je istakao da se Niš sada ubrzano razvija.

Firme koje se budu uselile u NTP počeće da rade u avgustu, a ukupno će biti na raspolaganu 14.000 kvadrata. NTP će imati ukupno 20 start ap kompanija i 13 tehnološko-razvojnih, a jedna kompanija je vezana i za tehnološko-razvojni i za startap deo.

Nakon obilaska Naučno-tehnološkog parka, Vučić se obratio novinarima.

- Za naučno tehnološki park Nišlije su se borile decenijama - naglasio je predsednik Vučić i dodao:

- Malo ko nam je verovao da ćemo uspeti da podignemo Niš kada smo 2016. godine kao vlada boravili sedam dana u tom gradu. Na sreću, zaista mislim da smo mnogo toga uradili od tada, napravili put i stazu za neuporedivo uspešniji Niš - rekao je predsednik.

Podsetio je da je lično bio na polaganju kamena temaljca i otvaranju šest fabrika u Nišu, ali da će danas premjerka Ana Brnabić posetiti radove na gradnjio sedme fabrike.

-Nišlije su se borile decenijama za ovaj Naučno-tehnološki park. Sećam se strahovite energije i entuzijazma koji sam video kod Gorana Đođevića, koji je po svaku cenu želeo da uradimo laboratorijsku lamelu pri Elektronskom fakultetu i Naučno tehnološi park - rekao je Vučić u obraćanju na otvaranju NTP.

Kaže da je država mogla da pokaže ne znam koliko interesovanje za razvoja Niša da nije bilo tog interesovanja i entuzijazma kod samih Nišlija.

- Vidim jednu novu energiju, srećan sam što kod mladih ljudi ima mnogo više vere, ubeđenja da će uspeti - primetio je predsednik.

On je dodao da su mu mladi rekli da se sve više ljudi vraća u našu zemlju. On se zapitao ima li u šta Srbija više da ulaže sem u mlade i u IT sektor.

- Ljudi u Nišu su posebno gladni uspeha, žele da brže napreduju i ne možete da ih zaustavite - rekao je Vučić i dodao da je siguran da je ovo najbolja stvar koju su mogli da urade.

On se prisetio kako je nekada izgledao Niš i rekao da je do danas dovedeno sedam fabrika, te da su uspeli da pune kasu Niša i da to neprimetno dođe do boljeg nivoa nego ranije.

- Ovo je prelepa zgrada i zadovoljan sam što su ljudi srećni - rekao je predsednik i dodao da Niš mora da ide još brže i snažnije.

- Ja sam ubeđen da ovih 442 zaposlenih će imati najbolju budućnost, razumeli smo da oni te stvari znaju mnogo bolje od nas, a da je na nama samo da im obezbedimo uslove - primetio je predsednik.

On je naglasio da će nastaviti da se ulaže u Niš.

- Imamo 70.000 ljudi mladih u IT sektoru i da je prosečna plata 127.000 dinara - rekao je predsednik i ocenio da od te zarade može pristojno da se živi.

- Ovo je za Srbiju ogroman korak napred - istakao je predsednik.

Vučić je, obilazeći NTP rekao da je uloženo 12,5 miliona evra i istakao da je država mnogo uložila u Niš prethodnih godina.

- U ovo će biti uloženo ukupno 20 miliona evra. Mnogo smo para uložili u Niš, koji je kaskao za drugima, a sada ide ubrzano napred - istakao je Vučić.

Predsednik Srbije podsetio je da je u Nišu u poslednjih nekoliko godina otvoreno šest fabrika, a da se danas otvara i Naučno-tehnološki park na koji je, kako kaže, najponosnija premijerka Ana Brnabić.

- Ti si, Ana, najponosnija? Njoj je Naučno-tehnološki park bio najvažniji - rekao je Vučić, na šta mu je premijerka odgovorila da je "najponosnija na svetu".

Vučić je tokom obilaska rekao da će, zahvaljujući razvoju te tehnologije u svakom trenutku moći da se uđe u trag svake transakcije.

- To može da nam bude od ogromne pomoći - istakao je Vučić.

Predsednik je primetio i da je Elektronski fakultet u Nišu "pravi rasadnik talenata". Vučića, premijerku i ministre, predstavnici start ap kompanija, koje su dobile priliku da se razvijaju upravo NTP-u, upoznali su sa najnovijim trendovima u razvoju inovacija.

- Mnogo sam srećan kada vidim kako napreduje razvoj novih tehnologija u Srbiji - dodao je Vučić.

Premijerka je tom prilikom rekla da je Srbija po razvoju te tehnologije trenutno među prvih pet zemalja sveta i da će to to omogućiti da građani budu bezbedni po pitanju finansijskih podataka, u koje niko neće moći da uđe ili da ih menja.

Blockchain je baza podataka koja se ne nalazi na jednom mestu, vec je cine manje baze (blokovi) koje su međusobno digitalno povezani, a koji sadrže informacije o digitalnim transakcijama bilo koje vrste: od vlasnickih listova, preko podataka iz knjige rodenih, do ugovora kojim se regulišu autorska prava.

Prilikom njihove razmene nema nikakvog regulatora osim same mreže koja sadrži informacije o svim transakcijama koje su ikada izvedene. Dakle, za razliku od klasične online baze podataka, "blockchain" tehnologija omogucava komunikaciju sa nekoliko računara (servera) između kojih se transakcija obavlja.

Naučno-tehnološki park Niš je organizacija koja u bliskoj saradnji sa Univerzitetom i akademskom zajednicom obezbeđuje infrastrukturu i usluge za pomoć inovativnim preduzećima u ostvarivanju poslovnih uspeha na tržištu, posebno u oblasti visokih tehnologija.

Oko objekta je parking, kao i lepo uređen park sa fontanama, a u podrumu zgrade se nalaze garaže i fites centar površine 400 kvadrata koji ce biti dat, putem javnog poziva, nekom od partnera na upravljanje.Izgradnja NTP koštala je 12,5 miliona evra sa svim okruženjem, a to podrazumeva i izgradnju kolektora za atmosferske vode.

Novac je obezbeđen preko Evropske investicione banke, investitor je Ministarstvo prosvete.

Projektom izgradnje i opremanjem upravljala je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije, dok je sve aktivnosti po ugovoru realizovala niška Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte i grad koji je bio zadužen za infrastrukturu i administrativnu podršku.

Izgrađena su tri sprata površine oko 2.200 kvadrata po spratu podeljenih u kancelarijske prostore za kompanije.

Na prvom spratu će se nalaziti start ap kompanije i tu se nalazi veći broj manjih kancelarija koji je opremljen tako da ima više sala za sastanke i više prostora za zajedničke aktivnosti koje će mladim kompanijama omogućiti zajedništvo.

Drugi i treći spart su namenjeni kompanijama i tu je manje sadržaja za zabavu.Takođe, unutar parka biće formirana i laboratorija za izradu prototipova i 3D štampuPredsednik Vučić će zatim obići radove na izgradnji fabrike "Xingyu Automotive Lighting Systems".