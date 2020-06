Dr Kon: Čekaćemo još najmanje dve nedelje da broj novoinficiranih bude nula! GRAĐANI SU SE PREVIŠE OPUSTILI (VIDEO)

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da će se još najmanje dve nedelje čekati da broj novoinficiranih koronavirusom u Srbiji u jednom danu bude nula.

Oscilacije u broju zaraženih koronavirusom su moguće i najaviljivali smo da ekscesne situacije mogu da se dogode, pa tako imamo žarište u Novom Pazaru i Tutinu, kaže epidemiolog Predrag Kon.

Istakao je da u Beogradu ima 15 pojedinačnih slučajeva za koje ne znaju kako su se zarazili.

- To ukazuje da je virus i dalje u cirkulaciji, ali to jesu sve pojedinačni slučajevi i mi ispitujemo dalje kontakte i eventualno otkrivamo neke grupe. To ne može da se zove žarište, jer je virus i dalje prisutan, ali ne možemo da kažemo da je potpuno povoljna situacija - objasnio je Kon i dodao:

- I dalje imamo puno posla i vanredno se angažujemo, a s druge strane imamo ogromno opuštanje koje je nesrazmerno situaciji – kaže dr Kon za Pink.

Ističe da nošenje maske nije obavezno na otvorenom prostoru, ali da na udaljenosti bližoj od jednog metra, maska mora biti obavezna.

- Nošenje maski napolju bez kontakta je besmisleno, a tokom grupnih okupljanja treba voditi računa da distance bude veća od jednog metra. Posebno treba da se paze stariji i hronični bolesnici, koji bi trebalo da izbegavaju zatvorene prostore, ili da u tom slučaju nose maske i rukavice – kaže epidemiolog za “Novo jutro”.

Ističe da je puno asimptomatskih oboljenja koji su otkriveni testiranjem na antitela, a da je bilo tumačenja da je ovo pokazatelj da virus slabi. Ipak, pojava novih slučajeva na respiratorima govori da stvari nisu baš takve.

- Pojava novih slučajeva na respiratorima ne potvrdjuje pretpostavku da je virus oslabio. Virus je verovatno i dalje gotovo identičan i, ako bi napao nekog ko je hronični bolesnik, bio bi jako opasan - kazao je Kon.

Ocenio je da ublažavanje restriktivnih mera u Srbiji nije bilo prerano već pravovremeno.

- Sa ukidanjem vanrednog stanja se doživelo da je epidemija gotova. Epidemija će vrlo verovatno teško uskoro da se odjavi, odnosno da imamo 28 dana bez novih slučajeva. Čekaćemo tu nulu najmanje još dve nedelje, ako ne i više - kazao je epidemiolog.