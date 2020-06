Na snazi je narandžasti meteo alarm.

Nevreme je juče pogodilo Srbiju, a meteorolozi i danas upozoravaju na nestabilno vreme s pljuskovima i grmljavinom u toku dana, a lokalno se očekuju grad i velike količine padavina, od 20 do 30 mm za kratak vremenski period, ponegde i više.

- Pred nama je i danas veoma nestabilan dan. Nakon suvog prepodneva, posle podne nestabilna atmosfera stvaraće nove grmljavinske sisteme i procese, uz pljuskove sa grmljavinom, ponegde i uz grmljavinske oluje i nepogode. Ponovo je moguć sinoćni scenario i to ne samo u Beogradu, već lokalno i u ostalim predelima Srbije, ponegde i uz pojavu grada - kaže meterolog Đorđe Đurić i dodaje:

- Visinska strujanja i danas će biti i veoma slaba, tako da će kumulonimbusi natapati ista područja više sati i iz tog razloga u svega sat, dva može pasti 20 do 40 mm, lokalno i preko 50 mm kiše po kvadratnom metru. Takve padavine su ekstremno obilne u veoma kratkom vremenskom intervalu. One ne mogu da izliju veće i srednje, pa ni manje reke, ali mogu da dovedu do stvaranja bujučnih tokova i do toga da kanalizacija ne prihvati ogromnu količinu vode, pa se strme ulice pretvore u bujične tokove, a niži delovi nađu pod vodom.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje u kojem se navodi da se i danas očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju grad i velika količina padavina (od 20 do 30 mm za kratak vremenski period, a ponegde i više).

Upaljen je i narandžasti meteo alarm, koji označava opasne vremenske prilike.

Prema najavama RHMZ, i sutra će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Samo će ujutro i veći deo pre podneva na jugu i istoku biti uglavnom suvo. Vetar uglavnom slab, zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 12 do 17, najvisa dnevna od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar uglavnom slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 16, najvisa dnevna oko 25 stepeni.

Do 17. juna očekuje se promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa čestom pojavom kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine.

Samo će za dane vikenda u većini mesta preovlađivati sunčano uz pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom posle podne i uveče.