Nevreme praćeno gradom i grmljavinom poslednjih dana česta je slika u skoro svim krajevima Srbije. Milan Stevančević, stručnjak iz oblasti elektromagnetnih polja, odgovarajući na pitanje otkud monsuni i ovakvo vreme u Srbiji kaže da to ništa nije neobično.

Stevančević je za TV Pink rekao da su te pojave karakteristične za jun mesec.

- Potrebno je znati da je jun mesec sa najvećim brojem munja i gromova. To se dešava na početku svakog solarnog ciklusa. Sve je to uobičajeno i nema nikakve veze sa izmišljenim globalnim zagrevanjem – smatra Stevančević.

Govoreći o grmljavini Stevančević kaže da je ona faktor rizika ukoliko se nalazimo na otvorenom prostoru.

- U unutrašnjem prostoru nema nikakve veze… Svaka kuća je Faradejev kavez u koji munja ne može da prodre. Ako ste napolju, na nekom polju i tako dalje priroda se pobrinula da nas obavesti kada će doći do munja i gromova jer se onda počinju javljati kondukcione struje poznate kao sevanje – istakao je on.

Stevančević kaže da je najbolje da kada počne sevanje uđemo u zatvoreni prostor.

On navodi da ako čovek stane ispod jasena ili hrasta jeste u opasnosti jer oni imaju gvožđa dosta u sebi i zbog toga imaju svoje magnetno polje koje privlači munje.

- Pored lipe ili jablana možete da stojite koliko hoćete, grom neće da udari – pojasnio je Stevančević.

Kaže da ako se osoba nađe usred oluje nađe na potpuno otvorenom prostoru treba da ima kišobran.

- Kiša nije voda, ona je smeša hemijskih elemenata, pa je od Đurđevdana do Preobraženja kisela. To znači da je kiselina, a one provode struju – objašnjava Stevančević i kaže da nas kišobran čuva da se ne pokvasimo.

Goran Mihajlović, pomoćnik direktora RHMZ, rekao je da je vreme takvo kakvo je i da je u granicama onog što smo imali i prethodnih godina.

- Maj i jun su najkišovitiji meseci. Pojava lokalnih pljuskova i grada nije nešto što nismo imali – izjavio je Mihajlović.

Kako kaže, bujice su posledica intenzivnih padavina u kratkom vremenu.

- Mi smo imali 40, 50, a u jednom trenutku i 70 milimetara padavina, ali to je lokalnog karaktera – rekao je Mihajlović i kazao da se padavine razlikuju i u delovima Beograda.

Prema njegovim rečima, ono što se uobičajeno zabeleži u junu padavina palo je u nekoliko sati.

Odgovarajući na pitanje o prestanku nestabilnog vremena Mihajlović kaže da se takvo vreme očekuje narednih sedam dana, sa tim što bi za vikend bilo nešto lepše vreme.