Gradonačelnik Vučević: Pripremamo projekat kompletne obnove SPENS-a, kako bi bio energetski održiv

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić obišli su radove na rekonstrukciji olimpijskog zatvorenog bazena na SPENS-U.

Tom prilikom gradonačelnik je istakao da se nije moglo čekati na projekat kompletne rekonstrukcije SPENS-a, jer je stanje bilo alarmantno, a završetak radova najavljen je za 1. septembar.

- Nažalost, bazen je imao teškoće u funkcionisanju još od 1999. godine, dakle samo devet godina nakon izgradnje. Zajedno sa ministarstvom i Vladom krenuli smo u realizaciju investicije, radi se prva faza, a vredna je 110 miliona dinara, Grad učestvuje sa 75 miliona, a sa 35 miliona ministarstvo. Ne rade se samo školjka i instalacije ispod bazena, već i plažni deo, srediće se toaleti, svlačionica, ulazni deo, a biće obezbeđena i rampa za osobe sa invaliditetom na malom bazenu. Zajedno sa Fakultetom tehničkih nauka i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, pripremamo projektno-tehničku dokumentaciju kompletne obnove SPENS-a, pa da naredno leto predamo Vladi i konkurišemo na Program Srbija 2025. Takva obnova podrazumeva rekonstrukciju krova, fasadnog omotača, stepeništa, rashladnih sistema, hala, instalacija, kao i rasvete. SPENS mora biti energetski održiviji, prema aktuelnim podacima, on mesečno troši po pet miliona dinara za vodu, struju, grejanje, i to je jako teško održavati – naglasio je Vučević i istakao da obnova SPENS-a nikada nije bila bliže, s obzirom na to da će sada Grad po prvi put imati neophodnu dokumentaciju za to.

On je pohvalio saradnju sa ministarstvom koje predvodi Rasim Ljajić ocenjujući da su mnoge projekte dobro zajedno realizovali, poput uređenja podgrađa na Tvrđavi i izgradnje biciklističke staze Begeč-Futog. Prvi čovek Novog Sada rekao je da će se sledeći bazen graditi na Novom naselju, a potom i u Futogu pored sportske hale, jer je to potrebno gradu veličine Novog Sada.

Ministar Ljajić izjavio je da je Novi Sad, posle Beograda najviše pogođen posledicama epidemije, a posebno na polju turizma.

- Za protekla tri meseca Novi Sad je pretrpeo štetu između 7 i 10 miliona evra po osnovu otkazanih rezervacija u hotelima i vanpasionske potrošnje. Koristimo situaciju koja nije idealna za turizam da ulažemo u infrastrukturu. Preduzimamo korake za oporavak turizma, a nastojimo da se okrenemo domaćim gostima i delimično onima iz regiona. Prva veća prilika za to je festival Egzit kada se očekuje veći broj turista – rekao je Ljajić.

