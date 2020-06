SINIŠA MALI ZA PINK: Sa punim pravom očekujemo da do kraja godine zadržimo mesto broj 1 i budemo PRVI PO RASTU U EVROPI!

Ministar finansija rekao je da je Srbija ostvarila istorijski uspeh jer je prema podacima Evrostata, statisticke službe EU, po rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prvom kvartalu ove godine na prvoj poziciji među 38 evropskih ekonomija.

Po međugodišnjem rastu BDP u prvom kvartalu, Srbija je na prvoj poziciji među 38 evropskih ekonomija. To pokazuju podaci statističke službe Evrostat. Komentarišući ovaj podatak, ministar finansija Siniša Mali ocenio je da je Srbija ostvarila neverovatan rezultat, uzevši u obzir najveću ekonomsku krizu koja je nastala usled pandemije koronavirusa.

Ovo je, kako kaže, najvažniji makroekonomski pokazatelj.

- Mi smo na vreme otvorili našu ekonomiju. Uspeli smo da spasimo živote i pobedimo koronavirus, izbegli smo najcrnje scenarije, a posebno je važno to da je ekonomija krenula da nam radi. Imali smo i odgovorne mere, i ekonomija je počela da radi na vreme i zato, sa pravom i puno optimizma, očekujemo da do kraja godine zadržimo mesto broj 1 i budemo prvi po rastu u Evropi – kaže ministar.

Ističe da podatak o uspehu srpske ekonomije nije izneo ni on, ni predsednik Vučić, već Evrostat.

Kako je ocenio, novac je počeo da se vraća u budžet jer je naplata PDV-a više od očekivane, a ekonomija je na pravi način krenula, i zahuktava se.

- Ponekad me nervira što ne verujemo u sebe i u to da smo dobri – kaže Mali. Na pitanje o kritikama, ministar odgovara:

Kada su kritičari vodili zemlju, imali su -3,6 ili -2 rasta, i to im je bilo super. Mi u poslednjem kvartalu prošle godine imamo stopu rasta 6,2 i bili smo drugi u Evropi. Prvi kvartal ove godine završavamo kao prvi u Evropi i, polako ali sigurno, dolazimo na mesto koje nam pripada.

Podseća da je Srbija 2013. godine bila pred bakrotom.

- Međutim, predsednik Vučić je pokrenuo teške reforme i konsolidacija naših finansija dovela je do toga da u ovoj najvećoj krizi u istoriji možemo da reagujemo na pravi način, da pomognemo građane, privredu i ostvarimo visoke stope rasta – navodi Mali za „Novo jutro“.

Na spekulacije da je veliki broj radnika tokom vanrednog stanja dobio otkaz, ministar kaže:

- To možda ako govore o Sjedinjenim Američkim Državama gde je 40 miliona ljudi ostalo bez posla, ili o Italiji, Španiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji... Ovde taj najcrnji scenario niste videli. Stopa nezaposlenosti u Srbiji 2013. godine iznosila je 25,9 odsto, svaki četvrti građanin nije imao posao. U prvom kvartalu ove godine stopa nezaposlenosti iznosi 9,7 odsto, dakle, dva i po puta manje nego 2013. godine. Nezaposlenost je sada čak i manja nego u prvom kvartalu prošle godine, u kojoj nije bilo velike ekonomske krize – navodi ministar.

Podseća da je donet ozbiljan paket ekonomskih mera za podršku privredi, a koji je podrazumevao da privrednici budu oslobođeni plaćanja poreza u periodu od tri meseca, da budu isplaćene tri minimalne zarade, podršku za likvidnost i „sve je uticalo na to da privreda opstane i da ne postoji potreba da se radnici otpuštaju“.

On je pozvao radnike do kojih nije stigao državni minimalac da se obrate ministarstvu.

Isplatu od 100 evra iskoristilo je više od 6,1 miliona građana i taj novac je već u opticaju a ljudi su dobili neku dozu optimizma, rekao je on.

- Neće niko da dođe u zemlju koja je neizvesna, koja nije faktor mira i stabilnosti. Dve su stvari važni, pokazali smo se kao stabilni za ulaganja. Mi smo se pokazali kao stabilan partner - rekao je on i podsetio da je prošla godina bila rekordna što se tiče stranih direktnih investicija.

"Ne interesuje me mesto premijera"

Ministar finansija kaže da ga "ne interesuje" mesto premijera nakon izbora koji su zakazani za 21. jun i da se bavi drugim stvarima.

- Apsolutno me to ne interesuje, nemojte o tome da me pitate -, rekao je Mali, odgovarajući na pitanje da li će sledeći put u njihov studio doći kao premijer.

On je rekao da se bavi drugim stvarima, da će ovo biti teški izbori, da predstoji još deset dana velike borbe.

- Mislim da naša lista nudi ono što treba građanima, a to je veliki i težak rad, podizanje plata i penzija, napredak naše zemlje - rekao je Mali.

On je dodao da ima ljudi koji ne žele da rade, a da je obaveza države da svakom pruži pođednake šanse da dobije posao, da ostvare svoje snove i porodicu zasnuju u u Srbiji.