Vučević: Umesto zapuštene parcele, sada imamo mesto za kreiranje zelene energije za naš grad

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je JKP "Gradsko zelenilo" i poručio da je dobro što to preduzeće više nije podstanar, na nekoliko lokacija, već je sada na jedinstvenoj adresi.

- Ova atraktivna parcela je stajala decenijama zapuštena, ali smo doneli dobru odluku da tu bude mesto kreiranja zelene energije za naš grad - rekao je gradonačelnik Vučević.

On je pohvalio zaposlene u tom preduzeću, koje je uspostavilo autonomni sistem za zagrevanje svih površina, pre svega plastenika, što otpatke od biljaka koristi kao energetski izvor.

- Imamo odgovornost prema budućim generacijama i životnoj sredini. Podizanje rasadnika koštalo je 383 miliona dinara, najveći deo novca obezbedio je Grad, a dobili smo podršku od GIZ-a u iznosu od oko 45 miliona dinara. Plan je da se podigne još jedan hektar plastenika, a sve to preduzimamo da bismo se domaćinski ponašali prema zelenilu koje čuvamo i kontinuirano proširujemo. U rekonstrukciju Kameničkog parka, zajedno sa Pokrajinom, uložili smo 150 miliona dinara, velika su bila ulaganja i u Limanski park koji sada ima 30 posto više zasada nego ranije. Ostaje nam da izgradimo park izmedu Novog naselja i Detelinare, nažalost došlo je do zastoja zbog određenih sudskih postupaka, ali nadam se da ćemo to prevazići i napraviti park. Završava se uređenje Dunavskog parka, plan nam je da napravimo park i izmedu Novog naselja i Veternika, i gde god budemo mogli podizaćemo nove zelene površine, jer želimo da se Grad kandiduje za Evropsku prestonicu zelenih. Sva dvorišta vrtića smo oplemenili novim drvećem, samo od novembra prošle godine do marta 2020., zasađeno je preko 40.000 biljaka u Novom Sadu, od toga oko 8000 stabala, a ulažemo i u zalivne sisteme kontinuirano - naglasio je Vučević.

On je takođe rekao da JKP ''Gradsko zelenilo'' mora naći model da povisi plate zaposlenima, posebno onima na terenu.

- Nama treba sve više terenskih radnika, jer ''Zelenilo'' održava velike površine, od Kovilja do Begeca i od Ledinaca do Stepanovićeva - ocenio je Miloš Vučević i istakao da je za realizaciju velikih projekata u gradu na svim poljima, bilo potrebno da se napravi investicioni bum i pokrene građevinska operativa, kako bi budžet bio dovoljno velik da zadovolji potrebe modernog grada koji raste i razvija se.