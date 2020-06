AIR FRANCE AVIONI SE VRAĆAJU U BEOGRAD – LETOVI OD 13. JULA

Počev od 13. jula avioni avio-kompanije Air France će dva puta nedeljno, ponedeljkom i četvrtkom, povezivati Beograd i Pariz.

Red letenja za prvi dan, ponedeljak, 13. jul: Let broj AF1661 poleće sa aerodroma Nikola Tesla, Terminal 1 u 13 časova i sleće u Pariz na aerodrom Šarl de Gol, na Terminal 2E u 15.30.

Na ovoj liniji saobraćaće avion tipa Erbas A319.

Budući da se zbog situacije izazvane pandemijom koronavirusa raspored letova može menjati avio-kompanija moli svoje putnike da pre poletanja provere informacije o letu na www.airfrance.rs

U skladu sa ukidanjem restriktivnih mera, Air France će do kraja juna obnoviti 20% svoje mreže letova, dok se za jul očekuje obnavljanje 35% kapaciteta, a za avgust 40% od prvobitno planiranih letova. Prema letnjem redu letenja, Air France će leteti do 150 destinacija, čime će pokriti 80% svoje uobičajene mreže letova, a prioritet će imati jačanje mreže domaćih letova. Broj letova biće povećan za francuske prekomorske destinacije i za Evropu, pre svega za Španiju, Grčku, Italiju i Portugal, dok će se dugolinijski letovi uvoditi postepeno, kako za putnički, tako i za kargo saobraćaj. Ka destinacijama će leteti 106 od 224 aviona iz flote Air France-a.

„Vidimo da ljudi ponovo imaju potrebu za putovanjima i zato ćemo postepeno vraćati letove ka 150 destinacija u Francuskoj, Evropi i ostatku sveta. Presrećni smo što nakon ovog teškog perioda možemo ponovo da poželimo dobrodošlicu našim putnicima, koje će od leta ponovo moći da putuju i vide se sa svojim najbližima. Bezbednost i zdravlje putnika su najviši prioritet svih zaposlenih u kompaniji Air France, kako zemaljskog, tako i letačkog osoblja" rekla je An Rigaj, generalni direktor Air France-a.

Air France poziva sve putnike da pre putovanja provere putne restrikcije zemalja u koje putuju

Pre nego što počnete da planirate putovanje, proverite putne restrikcije zemalja u koje putujete (i kroz koje) putujete. Ako putujete u Francusku ili je Francuska samo tranzitna zemlja, morate popuniti posebnu potvrdu koja se može preuzeti sa onlajn stranice francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Higijenske mere

Od 11. maja, upotreba zaštitnih maski na aerodromu i na svim letovima Air France-a je obavezna. Na svim letovima, vodiće se računa i o držanju fizičke distance. Prilikom ukrcavanja, kontakti će biti ograničeni tako što će se putnici koji imaju sedište u zadnjem delu aviona ukrcavati prvi. Takođe, pre samog ukrcavanja, putnicima će se beskontaktno meriti temperatura. Ukoliko temperatura pređe 38° C, putniku neće biti dozvoljeno da se ukrca, a on će kasnije besplatno moći da zameni svoj let.

Avioni kompanije Air France opremljeni su visokokvalitetnim sistemom ventilacije. U avionima su ugrađeni HEPA filteri za vazduh, isti oni koji se koriste u operacionim salama. Na taj način se vazduh u avionu u potpunosti menja na svaka 3 minuta, a svi (99,999%) virusi i bakterije, uključujući koronavirus, uklanjaju se iz njega. Kabine aviona temeljno se čiste pre svakog leta. Usisavaju se tepisi i sedišta, dezinfikuju sve tvrde površine (nasloni za ruke, ekrani, toaleti...), menja se ćebad, upakovana u plastičnu ambalažu. Na kratkim i letovima srednje dužine jastuci su uklonjeni.

Kako bi kontakt sveo na minimum, ne služi se više hrana i piće na kratkim letovima (do 2,5 sata). Na dužim letovima služe se proizvodi upakovani tako da ispunjavaju nove higijenske standarde. Air France je takođe odustao od duty free ponude i papirnih novina i časopisa u avionu.

Red letenja za jul i avgust 2020.

Francuska (Evropa) - Ajačo, Bastija, Bijaric, Bordo, Brest, Figari, Kalvi, Klermon Feran, Lion, Marsej, Monpelje, Nant, Nica, Perpinjan, Po, Ren, Tulon, Tuluz

French (prekomorske teritorije), Karibi i Indijski okean - Antananarivo, For de Frans, Havana, Kajena, Mauricijus, Papete, Poan a Pitr, San Deni (Reunion), Santo Domingo, Sen Marten

Evropa - Alikante, Amsterdam, Atina, Bari, Barselona, Beč, Beograd, Bergen, Berlin, Bilbao, Bilund, Birmingem, Bolonja, Budimpešta, Bukurešt, Cirih, Dablin, Dizeldorf, Dubrovnik, Edinburg, Faro, Firenca, Frankfurt, Geteburg, Hamburg, Hanover, Heraklion, Ibica, Jerevan, Kaljari, Katanija, Kopenhagen, Kork, Krakov, Lisabon, Ljubljana, London, Madrid, Mančester, Mikonos, Milano, Minhen, Napulj, Nirnberg, Njukasl, Olbija, Oslo, Palermo, Palma de Majorka, Porto, Prag, Rim, Santorini, Sevilja, Sofija, Solun, Split, Stokholm, Štutgart, Tbilisi, Torino, Varšava, Venecija, Zagreb, Ženeva

Bliski Istok - Bejrut, Dubai, Kairo

Afrika - Duala, Jaunde, Konakri, Kotonu, Nuakšot, Tunis + druge destinacije koje dobiju nužna odobrenja od strane vlade.

Severna Amerika - Atlanta, Boston, Čikago, Los Anđeles, Meksiko Siti, Montreal, Njujork, San Francisko, Toronto

Južna Amerika - Panama Siti, Rio de Žaneiro, Santjago de Čile, Sao Paulo

Azija - Bangalor, Bangkok, Bombaj (Mumbaj), Delhi, Hong Kong, Osaka, Seul,Singapur, Tokio

Navedeni red letenja podložan je promenama, koje zavise od popuštanja restriktivnih mera i ukidanja zabrana u mnogim državama. Promene mogu dovesti do otkazivanja letova, a u tom slučaju putnici će moći besplatno da odlože ili otkažu putovanje, zahtevajući vrednosni vaučer ili povraćaj novca.