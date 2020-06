Vučević u Futogu: Stižu nove investicije

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je danas lokaciju na kojoj je planirana izgradnja kompleksa zatvorenih bazena pored sportske hale u Futogu, a potom je obišao radove na asfaltiranju Zmaj Jovine ulice i posetio novu halu firme "Salad house" koja se bavi proizvodnjom zimnice.

-U Futog stižu nove investicije i to po zahtevu mesne zajednice i građana. Prva velika biće izgradnja kompleksa zatvorenih bazena pored sportske hale, a uz to će se praviti i objekat restoranskog tipa, sportski tereni na otvorenom i dečija igrališta. Gledaćemo da već ove godine ugovorimo projektovanje, potrebno nam je oko 2,5 miliona evra i verujem da bi u dve godine to mogli da ostvarimo - rekao je Vučević, saopštila je grdska uprava Novog Sada.

On kaže da je to sve urbanistički predviđeno, imovinsko-pravna pitanja su rešena, gradsko je zemljište i postoje svi uslovi da se investira.

-Verujem da bi do 2023/2024. godine taj posao mogao da bude završen. Novom Sadu su potrebni bazeni, imamo mnogo plivačkih klubova i rekreativaca - istakao je Vučević.

On je takođe rekao da najveća ulica u Futogu nije asfaltirana 40 godina.

-Moramo ulagati u sve delove grada, evo posetili smo sjajnu kompaniju u Futogu koja proizvodi 2000 tona zimnice, zapošljavaju radnike koji su zadovoljni, a ispunjavaju najveće standarde u prehrambenoj industriji. Nadam se da će proširti posao kao što planiraju, i raduje me da od njih čujem koliko im je značila podrška države kada je reč o posledicama krize izazvane pandemijom - naglasio je Vučević.

Tokom posete Futogu gradonačelnik je posetio i crkvu Sv. Vrači, pravoslavni hram iz 1776. godine.

-Zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture ovde smo uradili parterno uređenje i zaštitili objekat od vlage. Zanimljivo mi je bilo da čujem da je ovde sahranjena jedna od ćerki Jovana Jovanovića Zmaja. Naš grad je veliki, treba ga dobro upoznati i onda još više voleti - rekao je Vučević i dodao da je u poslednjih osam godina Grad investirao u Futog 1,6 milijardi dinara.