RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE! Na snaži je ŽUTI METEOALARM za SRBIJU! Nevreme tokom cele nedelje, a evo kada nam stiže pravo leto!

Pred nama je od danas novi promenljivi nestabilniji period uz česte lokalne pljuskove sa grmljavinom i kratkotrajne vremenske nepogode, kako prognoziraju meteorolozi.

Sunčani vikend sa temperaturom i do 30 stepeni već danas su zamenili oblaci sa lokalnim, kratkotrajnim pljuskovima u pojedinim delovima zemlje. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), tokom dana će biti svežije, oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, naročito na severu i zapadu zemlje.

- U ostalim krajevima će biti promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uglavnom tokom popodnevna. Vetar će slab i umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura kretaće se od 13 do 18, a najviša od 23 do 28 stepeni - navode iz RHMZ.

A promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, očekuje nas u utorak, ali i sredu i četvrtak, kako prognozira RHMZ.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, dok će se dnevna temperatura kretati od 20 do 25 stepeni.

RHMZ navodi da će sve do 23. juna biti promenljivo oblačno, nestabilno, sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina.

Temperatura će biti oko prosečnih vrednosti, u većini mesta od 23 do 26 stepeni Celizijusa.

I dalje bez pravog leta

Prema navodima meteorologa Đorđa Đurića, ove sedmice nas lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno se očekuju grad i obilne padavine. - Promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom je vreme koje nas očekuje cele sedmice. Danas i sutra će biti svežije, a onda narednih dana dolazi do porasta temperature. Ipak, još nema onog pravog leta - kaže Đurić za Telegraf.rs. Meteorolog naglašava da će se smenjivati sunce, kiša, pljuskovi i grmljavina, što sve zajedno vremenske prilike čini nestabilnim. - Odlika naše klime je kišovit jun. On je najkišovitiji mesec u godini, što se ne bi reklo jer su to pljuskovite padavine koje se sruče u jako kratkom vremenskom roku - objašnjava meteorolog.