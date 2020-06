NAJMLAĐI MAJSTOR U SRBIJI! Danilo ima deset godina i sam je NAPRAVIO SVOJU KUĆU!

U dvorištu Petronijevića u selu Zlakusa kod Užica nalazi se nekoliko kuća, ali jedna mala, plava, izgrađena od drveta ipak je omiljena. Nju je za vreme vanrednog stanja dečak Danilo napravio sam, iako još nije napunio 11 godina.

Najmlađi majstor u Srbiji ništa nije prepustio slučaju, pa je svoju građevinu opremio nameštajem, ali i strujom.

- Uživam maksimalno i osećam se lepo. Sedim u nečemu što sam ja sam napravio i osomislio. To nam je sada omiljeno mesto za igranje - rekao je on za TV Pink.

Mesec i po dana mali Danilo gradio je svoju kuću. Najveću podršku imao je od dede, koji mu je pomogao u nabavci materijala, a sve ostalo jedanaestogodišnji dečak radio je sam.

U svemu ovome pomagao mu je deda Dragan, koji kaže da je ponosan na svog unuka.

- Bio sam vozač i nabavljać materijala. Verovao sam u njega, znao sam da će on to super da naravi - rekao je on.

Njegova majka kaže da je ovaj poduhvat malog Danila sve iznenadio, i dodaje da sada porodično uživaju sedeći na garnituri svog sina.

- Kad je sve to završio videli smo da je uspeo u svojoj nameri i da je kuća izuzetno stabilna i odlično napravljena. Ponosni smo na njega, na strpljenje i trud koji mu nije bilo teško da uloži, kako bi ostvario sviju zamisao - kaže Danilova majka Jasmina.